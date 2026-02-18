Η σπόντα του Λουτσέσκου στην ΑΕΚ: «Ένιωθε ικανοποιημένη από την ισοπαλία στην Τούμπα»

Στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την Θέλτα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε και στον Κυριακάτικο αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε το μήνυμα για το αυριανό (19/02-19:45) πρώτο παιχνίδι με την Θέλτα για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League στην συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς που έλαβε χώρα σήμερα, τονίζοντας πως δεν θέλει να ακούσει ξανά για απουσίες ως δικαιολογία και πως αν οι παίκτες του παίξουν με καρδιά και μυαλό μπορούν να τα καταφέρουν.

Ο Ρουμάνος τεχνικός όμως δεν αναφέρθηκε μονάχα στο ματς με τους Ισπανούς που έρχεται, αλλά και σε κείνο με την ΑΕΚ τονίζοντας πως ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν δυσαρεστημένος που δεν κέρδισε μετά την λήξη του Κυριακάτικου ντέρμπι (0-0) σε αντίθεση με την «Ένωση» που φάνηκε να είναι ικανοποιημένη που έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Αναλυτικά το απόσπασμα στο οποίο αναφέρθηκε στην ΑΕΚ

«Το βράδυ της Κυριακής ήμασταν στεναχωρημένοι που δεν κερδίσαμε, ενώ ο αντίπαλος, που δεν είχε τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά της, ένιωθε ικανοποιημένη που έφυγε από την Τούμπα με το βαθμό της ισοπαλίας. Εμείς από την πλευρά μας μπορεί να υπήρχαν παιχνίδια που κυριαρχήσαμε αλλά δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, το ευχάριστο είναι ότι δεν χάσαμε σ’ αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτό μας δείχνει ότι ανεξαρτήτως των καταστάσεων, είμαστε εκεί. Τα δυνατά γκρουπ πρέπει να δείχνουν δυνατά στο κομμάτι της ψυχολογίας. Είμαστε ένα ενωμένο και αποφασισμένο γκρουπ».