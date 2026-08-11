Κατάμεστη θα είναι η έδρα της Άντερλεχτ στον επαναληπτικό αγώνα των Βέλγων με τον ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League (13/8,21:30).

Ασφυκτικά γεμάτο θα είναι το «Lotto Park», όπου ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει την πρόκριση στα playoffs του Europa League απέναντι στην Άντερλεχτ (13/8,21:30).

Οι φίλαθλοι των Βέλγων ανταποκρίθηκαν κι εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Περισσότεροι από 21.000 θεατές θα βρεθούν στις εξέδρες του σταδίου προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του Βίτορ Μπρούνο.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Άντερλεχτ δεν είναι πλέον διαθέσιμο κανένα εισιτήριο. Από την άλλη, ο κόσμος του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψει στο Βέλγιο θα μπορέσει να πάρει το «μαγικό χαρτάκι» για την είσοδο στο γήπεδο και από το ξενοδοχείο που θα καταλύσει η ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

