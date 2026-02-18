Λουτσέσκου: «Μην ξανακούσω για απουσίες, αν παίξουμε με καρδιά και μυαλό έχουμε τύχη με τη Θέλτα»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου αγώνα κόντρα στη Θέλτα για τα νοκ άουτ του UEFA Europa League 2025-26.

Τις καθιερωμένες δηλώσεις, ενόψει του αυριανού (19/2, 19:45) πρώτου αγώνα για τα Playoffs του Europa League με αντίπαλο τη Θέλτα, έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος αρχικά ρωτήθηκε για το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που είχε από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ, ειδικά με τα διαδοχικά ντέρμπι εντός των συνόρων.

«Δεν είναι το τελευταίο δύσκολο παιχνίδι. Αυτό είναι το πρόγραμμα και το ένιωσα από την αρχή της χρονιάς έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Με κάποιο τρόπο καταφέραμε να προσαρμοστούμε., αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό καταφέραμε να ανταποκριθούμε καλά. Αναλύσαμε καλά τα παιχνίδια που είχαμε μπροστά μας και διαχειριστήκαμε καλά τις καταστάσεις. Χάσαμε πολύ ενέργεια, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν παίκτες που παίζουν διαρκώς από τις 6 Ιανουαρίου κι αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι είναι εκτός τώρα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να είμαστε μέσα και στις τρεις διοργανώσεις. Παλεύουμε με πίστη. Είναι ένας από τους λόγους που νιώθουν δυνατοί ότι παρόλο τις συνθήκες των αγώνων.

Το βράδυ της Κυριακής ήμασταν στεναχωρημένοι που δεν κερδίσαμε, ενώ ο αντίπαλος, που δεν είχε τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά της,, ένιωθε ικανοποιημένη που έφυγε από την Τούμπα με το βαθμό της ισοπαλίας. Εμείς από την πλευρά μας μπορεί να υπήρχαν παιχνίδια που κυριαρχήσαμε αλλά δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, το ευχάριστο είναι ότι δεν χάσαμε σ’ αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτό μας δείχνει ότι ανεξαρτήτως των καταστάσεων, είμαστε εκεί. Τα δυνατά γκρουπ πρέπει να δείχνουν δυνατά στο κομμάτι της ψυχολογίας. Είμαστε ένα ενωμένο και αποφασισμένο γκρουπ».

Για τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με το παιχνίδι του περασμένου Οκτωβρίου.

«Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια. Μην ξεχνάτε ότι εμείς τότε ήμασταν σε μια δύσκολη κατάσταση, είχαμε σε δύο ημέρες να παίξουμε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Εκείνη τη στιγμή απαγορευόταν να χάσουμε το παιχνίδι. Είχαμε δύο μέρες να διαχειριστούμε το επόμενο παιχνίδι, γι’ αυτό και η στρατηγική τότε ήταν διαφορετική. Τώρα, έχουμε βελτιωθεί σε αυτοπεποίθηση και νοοτροπία. Η Θέλτα ανέβηκε στη βαθμολογία στην Ισπανία, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε την κάθε λεπτομέρεια.

Είπα και την Κυριακή, έχουμε πολλά δύσκολα παιχνίδια και χρειάζεται υπομονή. Θα πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό και να είμαστε δυνατοί σε κάθε σημείο του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι έχοντας αυτό το πρόβλημα με τις απουσίες, θα πρέπει να μπούμε με δύναμη και να δείξουν όλοι ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Να παλέψουν και να τα δώσουν όλα σε όλους τους τομείς, όταν έχουμε και όταν δεν έχουμε την μπάλα. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε έξυπνα και αυτό το παιχνίδι θα χρειαστεί το 150% για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα».

Σχετικά με τη δική του απουσία από τον πάγκο της ομάδας είπε:

«Κάθε αγώνας είναι κάτι διαφορετικό. Εκείνη την εποχή νοιώθαμε να έχουμε αδικηθεί, ήταν δική μου ευθύνη. Δε χειρίστηκα καλά τη στιγμή εκείνη, με τις προκλήσεις. Ανέλαβα όλη την ευθύνη για την λανθασμένη αντίδρασή μου, δεν έπρεπε να παρασυρθώ, φέτος είναι κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι η ομάδα θα παίξει με καρδιά και μυαλό και είναι έτοιμη για τέτοια παιχνίδια. Δε θα υπάρξει διαφορά».

Μπορούν οι ελληνικές ομάδες να είναι μέσα σ’ όλες τις διοργανώσεις;

«Πολλές ευρωπαϊκές ομάδες είναι μέσα σ’ όλες τις διοργανώσεις και παλεύουν για το πρωτάθλημα, να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Δεν είναι η ίδια πίεση στις εγχώριες διοργανώσεις και κυρίως το πρωτάθλημα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι περίπλοκο. Δύσκολο, αλλά παράλληλα πολύ ωραίο. Δεν έχουμε την μεγάλη ποιότητα, αλλά υπάρχουν ομάδες που έχουν ποιότητα και άλλες που μάχονται πολύ σκληρά στο γήπεδο. Το πως θα ανταποκριθούμε σ’ όλο αυτό το σκηνικό είναι μια μεγάλη πρόκληση, είναι κάτι που προκαλεί πίεση, εδώ δεν υπάρχει το περιθώριο να κάνεις λάθος. Μέχρι τώρα έχουμε ανταποκριθεί αρκετά καλά σ’ όλες τις διοργανώσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι».

Για τη σχέση του με τον Τάισον και την ανταπόκρισή του Βραζιλιάνου;

«Γιατί πιστεύετε ότι λέμε κάτι ιδιαίτερο με τον Τάισον; Δεν λέμε κάτι ιδιαίτερο. Μένει κάποιες φορές εκτός, αλλά είναι πάντα έτοιμος πνευματικά. Τα στατιστικά του είναι πολύ υψηλά και όταν παίζει μας δίνει την ποιότητά του. Δε γίνεται κάτι διαφορετικά στη δική του περίπτωση. Έχουμε έναν δυνατό δεσμό, αλλά αυτό ισχύει και για άλλους παίκτες».

Τέλος σ’ ότι αφορά την κατάσταση των τραυματιών ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ σχολίασε:

«Δεν μπορώ να πω πολλά για το πότε επιστρέφουν, σας είπα ότι ο Κωνσταντέλιας θα χρειαστεί συνολικά δυο εβδομάδες, λιγότερο διάστημα ο Μεϊτέ, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες θα χρειαστούν οι Ντεσπόντοφ και Πέλκας, θα είναι καλό να επιστρέφουν πριν τη διακοπή, ωστόσο αυτή είναι η κατάσταση, πρέπει να ανταπεξέλθουμε, να μάθουμε να ζούμε με τις απουσίες και να βρούμε τρόπους να ξεκουράσουμε παιδιά που παίζουν ασταμάτητα. Ξέρω ότι αυτή είναι κατάσταση για μια ομάδα που παίζει τόσα πολλά παιχνίδια, είναι μέσα σε τρεις διοργανώσεις, όμως, ειλικρινά δε θέλω να ξανά ακούσω και να ξαναμιλήσω για προβλήματα και απουσίες».