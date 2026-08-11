ΠΑΟΚ: Παρουσίασε την τέταρτη εμφάνισή του
Αποκαλυπτήρια για την τέταρτη φετινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, η οποία κυκλοφόρησε σε μπλε χρώμα με μαύρες λεπτομέρειες.
Ο Δικέφαλος του Βορρά επέλεξε τη συγκεκριμένη απόχρωση για πρώτη φορά μετά το 2021, όταν είχαν δημιουργηθεί για την ομάδα επετειακές φανέλες με αφορμή τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Η ΠΑΕ ανήρτησε στα social media τις φωτογραφίες των Ζαφείρη και Μπάμπα, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Μπλε φανέλα, ίδια ψυχή»
Η ανάρτηση της με τους Ζαφείρη και Μπάμπα
𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐉𝐞𝐫𝐬𝐞𝐲. 𝐒𝐚𝐦𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐥. 𝐏𝐀𝐎𝐊.
Unveiling the fourth kit of 2026/27#PAOK #NewEra pic.twitter.com/fp79ptxDiL— PAOK FC (@PAOK_FC) August 11, 2026
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