Σε μπλε χρώμα κυκλοφόρησε η τέταρτη φανέλα του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν.

Αποκαλυπτήρια για την τέταρτη φετινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, η οποία κυκλοφόρησε σε μπλε χρώμα με μαύρες λεπτομέρειες.

Ο Δικέφαλος του Βορρά επέλεξε τη συγκεκριμένη απόχρωση για πρώτη φορά μετά το 2021, όταν είχαν δημιουργηθεί για την ομάδα επετειακές φανέλες με αφορμή τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Η ΠΑΕ ανήρτησε στα social media τις φωτογραφίες των Ζαφείρη και Μπάμπα, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Μπλε φανέλα, ίδια ψυχή»