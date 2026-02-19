Η νεανική Θέλτα αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην αλύγιστη Τούμπα για τα play-offs του Europa League, με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης.

Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, η Θέλτα επέστρεψε στην ευρωπαϊκή σκηνή. Το νεανικό σύνολο του Χιράλντεθ αντιμετωπίζει σε ένα εκρηκτικό στάδιο, τον ΠΑΟΚ, έναν δύσκολο αντίπαλο, για τα νοκ άουτ του Europa League,

Ευρωπαϊκές στιγμές και ο οδυνηρός αποκλεισμός στο Μάντσεστερ

Aπό το 1998 έως το 2003, οι Γαλιθιάνοι έχουν καταγράψει μερικές από τις πιο μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου, στο τότε Κύπελλο UEFA. Η σπουδαία ανατροπή στο «Villa Park», κόντρα στην Άστον Βίλα με 3-1, ο αποκλεισμός της Λίβερπουλ στο «Μπαλαΐδος», καθώς και οι συντριβές της Μπενφίκα με 7-0 και της Γιουβέντους του Ζινεντίν Ζιντάν με 4-0. Τη σεζόν 2003/2004, η Θέλτα προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Champions League, όπου έφτασε μέχρι τους «16», αλλά στο τέλος της σεζόν υποβιβάστηκε στην Segunda Division. Έκτοτε ακολούθησαν ασταθείς χρονιές με αρκετά σκαμπανεβάσματα.

Δίχως αμφιβολία η καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας ήταν τη σεζόν 2016/2017, καθώς κατάφερε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Europa League, κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, του Ζοζέ Μουρίνιο. Στο «Ολντ Τράφορντ», η ομάδα του Βίγκο λύγισε γνωρίζοντας έναν πικρό αποκλεισμό. Οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν πάρει τη νίκη με 1-0 στην Γαλικία και όλα να ήταν ανοιχτά στη ρεβάνς. Στο Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε, οι φιλοξενούμενοι το πάλεψαν και λίγο πριν το φινάλε έφεραν το ματς στα ίσα (1-1). Σε έναν ημιτελικό για γερά νεύρα, που τελείωσε με δύο αποβολές, η Θέλτα αποχαιρέτησε τελικά τη διοργάνωση. Τότε ο Ιάγο Άσπας είχε υποσχεθεί πως η ομάδα θα επέστρεψε στην μεγάλη σκηνή και οκτώ χρόνια μετά, ο εμβληματικός αρχηγός εκπλήρωσε αυτή την υπόσχεση.

Η εμπιστοσύνη στον Χιράλντεθ και η έμφαση στην εξέλιξη ταλέντων

Το 2023, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να φέρει ένα βαρύ όνομα στο τιμόνι και έτσι επιλέχθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ. Ωστόσο τα πράγματα δεν κύλησαν καθόλου καλά από την αρχή. Σε λιγότερο από μια σεζόν τα αρνητικά αποτελέσματα οδήγησαν σε «διαζύγιο» με την ομάδα να βρίσκεται στην +2 από την επικίνδυνη ζώνη. Η Θέλτα πήρε ρίσκο, αλλά η πρόσληψη ενός οπαδού του συλλόγου από παιδί, αποδείχθηκε η καλύτερη κίνηση. Ο Κλαούντιο Χιράλντεθ, έχοντας διατελέσει προπονητής των ακαδημιών, ανέλαβε την αγαπημένη του Θέλτα με στόχο να φέρει ξανά ηρεμία στα αποδυτήρια αλλά και μια χαμένη χαρά.

Η ομάδα σκαρφάλωσε γρήγορα στη ζώνη σωτηρίας. Ο Ισπανός κόουτς οδήγησε ξανά το σύλλογο στα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, επανέφερε τους παίκτες της ακαδημίας και συνέδεσε ξανά την ομάδα με τους οπαδού της. Ακόμη κι αν έχαναν, έχαναν όλοι μαζί. Μετά τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ, τον περασμένο Απρίλιο, η ομάδα έγινε ένα με τον κόσμο της τραγουδώντας μαζί συνθήματα. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας τότε τόνισε: «Ο Κλαούντιο μου άλλαξε τη ζωή. Νομίζω δεν έχω δει τέτοια αίσθηση κοινότητας όπως αυτή. Πρέπει να τη διατηρήσουμε και να την απολαύσουμε». Και τότε το αδύνατο άρχιζε να μοιάζει πιο εφικτό. Η ομάδα τελικά τερμάτισε στην 7ηθέση της La Liga και η ευρωπαϊκή επιστροφή είχε σφραγιστεί.

Η δύσκολη πρόκληση

Η Θέλτα βασίζεται στις ακαδημίες της, δίνοντας αρκετή έμφαση στην ανάπτυξη ταλέντων. Οι περισσότεροι παίκτες του ρόστερ είναι από το Βίγκο ή από γειτονικές περιοχές, ενώ πριν γίνουν ποδοσφαιριστές ήταν φίλαθλοι. Και σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή, Γκαρθές, αυτό είναι που τους ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συλλόγους. Η ομάδα παίζει με 3-4-3, το οποίο μπορεί να αλλάξει σε 4-3-3. Η δημιουργία ευκαιριών ξεκινάει από την άμυνα με προώθηση της κατοχής από τους οπισθοφύλακες, Ρουέδα, Καρέιρα και Μινγκέθα να έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Στην επίθεση ξεχωρίζουν οι Ντουράν, Άσπας, Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ.

Η Θέλτα έφτασε ως τα νοκ άουτ τερματίζοντας 16η με 13 βαθμούς, μια θέση πάνω από τον ΠΑΟΚ. Στον αγώνα θα κατέβει με αλλαγές, αλλά και απουσίες. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο έμπειρος, Ουρουγουανός, Ματίας Βεσίνο. Η επιπλέον νέα προσθήκη του 25χρονου ,Άλβαρο Νούνιεθ, θα είναι μια ακόμη απουσία όπως και αυτή του νεαρού Σοτέλο, λόγω τραυματισμών. Αντιθέτως, παρελθόν αποτέλεσε ο Θαραγόθα, που ήταν πρώτος σε ασίστ. Τα ισπανικά media χαρακτηρίζουν την Τούμπα απόρθητο κάστρο, μιας και ο Δικέφαλος του Βορρά, έχει να ηττηθεί στο σπίτι του περίπου εδώ και ένα χρόνο, ενώ καμία ισπανική ομάδα δεν έχει καταφέρει να αλώσει το γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη η Θέλτα διατηρεί το αήττητο κόντρα σε ελληνικές ομάδες, αφού είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν τον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και μέχρι το τελευταίο σφύριγμα όλα μπορούν να συμβούν.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά φέτος στη League Phase, με το κλαμπ από το Βίγκο να επικρατεί 3-1. Το αποψινό ματς όμως είναι τελείως διαφορετικό. Στα τελευταία παιχνίδια οι Γαλιθιάνοι έχουν προβληματίσει με τις εμφανίσεις τους, ενώ στο πρόσφατο ματς κόντρα στην Εσπανιόλ, έσωσαν το βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις. To έργο μόνο εύκολο δεν θα είναι για την ομάδα του Χιράλντεθ, που θα χρειαστεί να παλέψει σκληρά για μια θέση στους «16».