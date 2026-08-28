Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο ντεμπούτο του Ρόδρι με τους Μπλαουγκράνα.

Με τον Ρόδρι να κάνει ντεμπούτο περνώντας ως αλλαγή στο 63ο λεπτό εν μέσω αποθέωσης, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Καμπ Νου και έκανε το 2/2 στη La Liga.

Οι Μπλαουγκράνα άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμό σταδιακά, με τον Σιμόν να αποκρούει εντυπωσιακά το ωραίο σουτ του Γιαμάλ στο 19'. Πέντε λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του Ραφίνια σταμάτησε στο δοκάρι, με το σκορ να ανοίγει εντέλει στο 37', όταν ο Πέδρι έβγαλε τετ α τετ τον Βραζιλιάνο και εκείνος άνοιξε το σκορ αποφεύγοντας και τον τερματοφύλακα. Στο 41ο λεπτό, ο Γιαμάλ βγήκε τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον τερματοφύλακα των Βάσκων, με το 1-0 να είναι το σκορ στην ανάπαυλα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να ψάχνουν δεύτερο γκολ για να ξεμπερδεύουν. Στο 46', το σουτ του Γκόρντον ήταν άστοχο, με το δοκάρι να σταματά τον Γιαμάλ στο 53' και τον Σιμόν να λέει όχι στον Φερμίν δύο λεπτά αργότερα. Ο Ισπανός γκολκίπερ απέκρουσε και το μονοκόμματο σουτ του Γκόρντον στο 62', με τους φιλοξενούμενους να αγγίζουν την ισοφάριση από το πουθενά στο 75', όταν η προσπάθεια του Σανσέτ κατέληξε στο δοκάρι. Εντέλει, στο 82' η Μπαρτσελόνα καθάρισε το ματς, με τον Φερμίν να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής μετά από τεράστιο λάθος στη βασκική άμυνα.

Νωρίτερα, η Οσασούνα επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Θέλτα στο Βίγκο. Ο Άσπας έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 14', με την αποβολή του Αλόνσο στο 51' να διαταράσσει τις ισορροπίες. Πρώτα ήρθε η ισοφάριση από τον Μπάρχα (54') και εν συνεχεία ο Μπούντιμιρ ολοκλήρωσε την ολική ανατροπή, σκοράροντας με πέναλτι στο 63ο λεπτό.