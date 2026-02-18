Οι δηλώσεις του τεχνικού της Θέλτα Κλαούντο Χιράλντεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός της Θέλτα Κλαούντιο Χιράλντεθ στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με τον ΠΑΟΚ μίλησε με κολακευτικά λόγια για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και για την Τούμπα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σίγουρα αλλάξαμε και οι δύο ομάδες και ξεκινάμε από το μηδέν. Ξέρουμε πως στην Τούμπα δημιουργείται εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να υποφέρουν. Θα προσπαθήσουμε να αντέξουμε στην πίεση που θα δεχθούμε. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε αλλαγές και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τα αδύνατα σημεία του ΠΑΟΚ.

Δεν σκεφτόμαστε αν θα μπουν πολλά γκολ στο παιχνίδι, αλλά αν μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μακάρι να πετύχουμε πολλά γκολ. Είναι δύο παιχνίδια και εκτός από τα γκολ, θα παίξει ρόλο ποια ομάδα θα είναι πιο σταθερή. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ελπίζουμε να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Δεν είμαστε το φαβορί. Σε αυτό το επίπεδο μεγάλο ρόλο παίζει η εμπειρία. Έχουν μεγάλη εμπειρία, έχουν φανατικούς οπαδούς, ξέρουν πως να κερδίζουν και να κυριαρχούν στο παιχνίδι. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι σίγουρα είναι διαφορετικά τα πράγματα.

Όταν παίζεις τρία παιχνίδια με την ίδια ομάδα σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις, έχουμε και κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι τραυματίες. Θα δούμε.

Μπορεί να έχουν απουσίες, ωστόσο είναι πολύ δυνατή ομάδα και κυρίως στην έδρα της και πιστεύω πως θα γίνει πολύ δυνατό παιχνίδι. Θα αποφασίσω σήμερα ή αύριο για την ενδεκάδα.

Νομίζω πως πρέπει να συγκεντρωθούμε στο δικό μας κομμάτι. Ξέρουμε ότι κάθε ομάδα έχει τις απουσίες της και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Έχουμε πάει και σε άλλες δύσκολες έδρες. Θέλουμε να είμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Σίγουρα στα τρία παιχνίδια που θα παίξουμε θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι διαφορετικό το αυριανό παιχνίδι σε σχέση με το παιχνίδι στην Ισπανία. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα πως θα παρατάξω τη δική μου ομάδα. Και οι δύο ομάδες έχουν βελτιωθεί πιστεύω.

Είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Ζαφείρης. Μπορεί να παίξει οπουδήποτε στο γήπεδο. Παρά την απουσία του Μεϊτέ, ο ΠΑΟΚ έχει τον Ζαφείρη, τον Καμαρά, τον Μπιάνκο, γενικά έχουν λύσεις στη μεσαία γραμμή.

Όχι ξέρω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα δημιουργήσει ωραία ατμόσφαιρα και μέσα στο γήπεδο θα παρακολουθήσουν μία παράσταση. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Ο γκολκίπερ της Θέλτα Ιονούτ Ράντου, μίλησε για τους οπαδούς του Δικεφάλου, αλλά και τον συμπατριώτη του, Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Για μένα είναι ένα ωραίο γήπεδο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Μου αρέσει να παίζω σε τέτοια γήπεδα με αυτή την ατμόσφαιρα και είμαι σίγουρος πως θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία.

Είναι μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που είμαστε σε αυτό το σημείο. Προσπαθώ να δίνω τα πάντα για την ομάδα μου. Είναι πρώτη φορά που θα παίξω στην Ελλάδα, ωστόσο έχω έρθει για διακοπές. Ξέρω πως η ατμόσφαιρα στην Τούμπα είναι καυτή και ανυπομονώ να παίξω. Είναι καλύτερα να είσαι διακοπές στην Ελλάδα και θα σας πω αύριο πως νιώθω για το παιχνίδι.

Σίγουρα ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι ο γιος του προπονητή της Εθνικής ομάδας, είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής τον ξέρουμε. Πρέπει να τον συγχαρούμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή για το ρουμανικό ποδόσφαιρο, όμως σίγουρα χαίρομαι που θα τον δω αύριο.

Είναι η πρώτη φορά που παίζω στον όριο των καρτών, αλλά δεν το σκέφτομαι πολύ. Ελπίζω να μην δεχθώ άλλη κάρτα, ώστε να μη χάσω κάποιο παιχνίδι».