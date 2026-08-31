Την πρώτη της φετινή νίκη σημείωσε η Αθλέτικ Μπιλμπάο, που επιβλήθηκε 2-0 της Θέλτα εκτός έδρας,

Έκανε σεφτέ στη φετινή La Liga η Αθλέτικ Μπιλμπάο, που επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Θέλτα. Οι Βάσκοι πήραν το προβάδισμα με τρομερή ενέργεια και τελείωμα από τον Μπερενγκέρ στο 20', ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ναβάρο διπλασίασε τα τέρματά τους με κοντινή προσπάθεια μετά από πάσα του Ντα Γκαλαρέτα - με το σκορ αυτό να είναι και το τελικό στο Βίγκο.

Νωρίτερα, η Λα Κορούνια πανηγύρισε κι αυτή την πρώτη της φετινή νίκη επικρατώντας 3-1 εντός έδρας της Βαλένθια. Το αυτογκόλ του Ταρέγκα στο 13' έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, με τον τρομερό Ομπαμεγιάνγκ να διπλασιάζει τα τέρματά τους με εξαιρετικό τελείωμα τέσσερα λεπτά αργότερα. Οι Νυχτερίδες μπήκαν ξανά στο ματς με τον Σαντίκ στο 26', εντούτοις ακόμη ένα αυτογκόλ, από τον Ντιακαμπί (59'), σφράγισε τη νίκη της Ντεπορτίβο και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο Ριαθόρ.