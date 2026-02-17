Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην ευρωπαϊκή εβδομάδα με σημαντικές απουσίες, αλλά και με στόχο να εκμεταλλευτεί την έδρα του στο πρώτο βήμα της μάχης για την πρόκριση.

Με αρκετά προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στη Θέλτα, το βράδυ της Πέμπτης (19/02, 19:45) στο «απόρθητο κάστρο της Τούμπας», όπως γράφουν και οι Ισπανοί, για τη νοκ άουτ φάση του UEFA Europa League.

Το νέο ζήτημα που προέκυψε αφορά τον Σουαλιό Μεϊτέ. Ο Γάλλος μέσος αποκόμισε ενοχλήσεις στο ισχίο από το κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ακολουθεί πρόγραμμα αποφόρτισης και ξεκούρασης και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το πρώτο παιχνίδι με τους Ισπανούς.

Στα θετικά της ημέρας καταγράφεται η επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στο γήπεδο. Ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα επανένταξης, με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί καθημερινά την κατάστασή του ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης. Ατομικά προπονήθηκε και ο Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος επίσης προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμούς.

Την ίδια ώρα, Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία, παραμένοντας εκτός κανονικού προγράμματος, ενώ δεδομένη είναι και η απουσία του Γιώργου Γιακουμάκη από το πρώτο παιχνίδι, καθώς ο Έλληνας επιθετικός είναι τιμωρημένος λόγω καρτών.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το αγωνιστικό τμήμα άφησε προσωρινά στην άκρη τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος και στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στις δύο αναμετρήσεις με τη Θέλτα, που θα κρίνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν βασικοί απέναντι στην ΑΕΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης σε πισίνα και γυμναστήριο, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο πάνω στην τακτική προσέγγιση του αγώνα και συμμετείχαν σε οικογενειακό δίτερμα.

Το πρόγραμμα της παραμονής

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (18/02) με προπόνηση στις 16:45 στη Νέα Μεσημβρία, με τα πρώτα 15 λεπτά να είναι ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Νωρίτερα, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Χρήστο Ζαφείρη.

Από την πλευρά της Θέλτα, η συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, ενώ η προπόνηση των Ισπανών θα διεξαχθεί στις 19:45 στο γήπεδο της Τούμπας.