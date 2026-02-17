Με απουσίες θα ταξιδέψει η Θέλτα στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον ΠΑΟΚ ενόψει των play-offs του Europa League.

Η Θέλτα δεν θα έχει στη διάθεσή της δύο ποδοσφαιριστές για τα νοκ άουτ του Europa League κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Χιράλντες θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Άλβαρο Νούνιεθ και τον Ούγκο Σοτέλο, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν την Πέμπτη στην Τούμπα .

Ο Νιούνεθ, από τις νέες μεταγραφές της ομάδας, ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ακόμα δεν έχει μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσης. Η νέα απουσία που προστέθηκε είναι αυτή του Σοτέλο. Ο νεαρός από τις ακαδημίες της ομάδας του Βίγκο, υπέστη διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.