Το Football Meets Data παρουσιάζει το φαβορί για την κατάκτηση της Superleague μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στην 7η αγωνιστική.

Στο... παρελθόν ανήκει πλέον η 7η αγωνιστική της φετινής Superleague, που άφησε φυσικά μια εκκρεμότητα, το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ που αναβλήθηκε μετά από αίτημα της Ένωσης ενόψει του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00).

Σε αυτή τη στροφή λοιπόν, όλοι οι «μεγάλοι» πανηγύρισαν νίκες, με την κατάσταση στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα να αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός έπειτα από το εμφατικό 5-1 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης διατήρησε την 1η θέση (18β.), με τον Ολυμπιακό να «σκαρφαλώνει» στην 2η (16β.), καθώς πέρασε από το Αγρίνιο, επικρατώντας 0-2 του Παναιτωλικού.

Στο -3 από την κορυφή (15β.) βρίσκεται πλέον ο ΠΑΟΚ, ύστερα από το 2-1 επί του Ηρακλή στο άκρως εντυπωσιακό και...με πολλή συζήτηση για τη διαιτησία ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ «έπεσε» 4η (14β.), έχοντας φυσικά όπως είπαμε αγώνα λιγότερο.

Βάσει των παραπάνω λοιπόν αλλά φυσικά κυρίως μετά από υπολογισμούς και ανάλυση δεδομένων, το Football Meets Data παρουσίασε τα νέα δεδομένα αναφορικά με το φαβορί για τον τίτλο. Στην πρώτη θέση είναι πλέον ο Ολυμπιακός (για πρώτη φορά φέτος) με 37.6%, ενώ ακολουθεί στο 30.6% η ΑΕΚ. Παρότι πρωτοπόρος, ο Παναθηναϊκός δίνεται ως 3ο φαβορί από τον υπερυπολογιστή με 22.6%, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 8.6%. Τέλος, ένα 0.6% δίνεται στον Άρη.