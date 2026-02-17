Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Ίνγκασον και Κυριακόπουλο να ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα και να τίθενται στην διάθεσή του για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πλζεν.

Με πρωινή προπόνηση, που έγινε υπό δυνατή βροχόπτωση, ξεκίνησε τη μίνι προετοιμασία του για τον αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν την Πέμπτη (19/02-22:00) ο Παναθηναϊκός, οπότε και θα αντιμετωπίσει στο ΟΑΚΑ τους Τσέχους στο πρώτο μεταξύ τους ματς για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League.

Στα θετικά νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ το γεγονός πως επέστρεψαν στο ομαδικό πρόγραμμα τόσο ο Ίνγκασον, που είχε ενοχλήσεις στην προπόνηση του Σαββάτου κι έχασε έτσι το ματς με την ΑΕΛ, αλλά και ο Κυριακόπουλος, που ξεπέρασε την ίωση, που τον ταλαιπωρούσε.

Κοντά στην επιστροφή του βρίσκεται ο Φίλιπ Τζούρισιτς, που έβγαλε μέρος του κανονικού προγράμματος, προτού συνεχίσει με ατομικό. Πελίστρι και Ντέσερς έκαναν κι εκείνοι ατομικό πρόγραμμα έχοντας μαζί τους και τον Σισοκό για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην προπόνηση. Θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια και Τζούρισιτς.