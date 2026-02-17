Ο ΟΦΗ προχώρησε εγκαίρως σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο παρουσία κόσμου.

Ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με κεκλεισμένων των θυρών για μια αγωνιστική, για όσα έγιναν μετά τη λήξη της ρεβάνς με τον Λεβαδειακό, όμως οι Κρητικοί έκαναν εντός χρονικών ορίων κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε η ποινή να μην ισχύσει για το ερχόμενο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Oι άνθρωποι του Ομίλου αφουγκράστηκαν πόσο σημαντικό είναι για τους φιλάθλους της ομάδας να είναι παρόντες στο ματς με το Τριφύλλι και σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσαν στο Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, αίτηση ακύρωσης πράξης της ΔΕΑΒ και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης για μια αγωνιστική κεκλεισμένων.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο αν το ματς της ερχόμενης Κυριακής (22/2, 16:00) θα γίνει παρουσία θεατών. Για να ανοίξουν οι θύρες του Παγκρήτιου κόντρα στον Παναθηναϊκό θα πρέπει εντός της εβδομάδας να γίνει αποδεκτή η αίτηση αναστολής της απόφασης. Αν αυτό συμβεί, οι Κρητικοί θα θέσουν άμεσα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Το αμέσως επόμενο ματς του ΟΦΗ στο Ηράκλειο είναι την 23η αγωνιστική με την ΑΕΛ Novibet (28/2, 17:00), όμως κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι εκείνο το παιχνίδι θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα βγει η απόφαση στην αίτηση του Ομίλου σχετικά με ακύρωση της πράξης της ΔΕΑΒ.

Όταν λοιπόν βγει αυτή η απόφαση και κατά πάσα πιθανότητα οι Κρητικοί δεν δικαιωθούν, όπως έχουμε δει κατ' επανάληψη σε αντίστοιχες περιπτώσεις, τότε θα εκτίσουν την ποινή τους στο επόμενο εντός έδρας. Αυτό μπορεί να γίνει από την επόμενη εβδομάδα μέχρι πολύ αργότερα.

Το βασικό μέλημα του ΟΦΗ τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν να ικανοποιήσει την επιθυμία των Ομιλιτών για την παρουσία τους στο ματς με τον Πανθηναϊκό και το κλαμπ έκανε αυτά που έπρεπε εγκαίρως. Νεότερα αναμένονται τα επόμενα 24ωρα.

Αξιοσημείωτο, πως εφόσον το ματς γίνει παρουσία θεατών ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει φιλάθλους, καθώς στην σύσκεψη ασφαλείας της περασμένης εβδομάδας επέλεξε να μη ζητήσει εισιτήρια.

Τα εντός έδρας ματς του ΟΦΗ στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League