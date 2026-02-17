Οι διαιτητές για τις ευρωπαϊκές μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού
Την Πέμπτη (19/2) τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός θα μπουν στη μάχη των play offs του Europa League κόντρα σε Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα με φόντο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.
Η UEFA όρισε τους διαιτητές για τα δύο παιχνίδια σε Τούμπα και ΟΑΚΑ, με τον Σλοβάκο Ιβάν Κρούζλιακ να είναι ο ρέφερι που θα σφυρίξει το παιχνίδι του Δικεφάλου με βοηθούς τους Χάνκο και Πόζορ ενώ ο Πολωνός Μάλεκ θα είναι στο VAR.
Στο ματς του Παναθηναϊκός, η σφυρίχτρα θα είναι σκωτσέζικη με τον Νίκολα Γουάλς να είναι ο εκλεκτός της ομοσπονδίας με βοηθούς τους Κόνορ και ΜακΦάρλαν ενώ ο συμπατριώτης του Άντριου Ντάλας θα είναι στο VAR.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.