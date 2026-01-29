Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλα και των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων σήμερα.

Το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων (29/01) είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, χάρη στο Europa League, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα

Φυσικά, η μέρα ξεκινάει στις 14:00 στο YouTube του Gazzetta, με τους Galacticos by Interwetten να σχολιάζουν την μεγάλη νίκη-πρόκριση του Ολυμπιακού επί του Άγιαξ μέσα στο Άμστερνταμ και μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για τα επερχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Λίγο αργότερα στις 16:15 έρχεται το Gazz Floor by Novibet, για να μας μεταφέρει όλο το παρασκήνιο και το ρεπορτάζ για τους αγώνες των δύο αιωνίων ενόψει της 25ης αγωνιστικής της Euroleague.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο λοιπόν, η δράση σήμερα επικεντρώνεται στη τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τα σημαντικότερα παιχνίδια να είναι εκείνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ αλλά και του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λυών μέσα στη Γαλλία, με τις δύο ελληνικές ομάδες να ψάχνουν μόνο τη νίκη. Και τα 18 παιχνίδια της αγωνιστικής θα ξεκινήσουν στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Cosmote.

Στο μπάσκετ η 25η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται με 5 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:45 έχουμε το ντέρμπι της Πόλης ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές (Nova Sports 4). Στις 21:05 η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί στο Ισραήλ τη Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 4), ενώ στις 21:15 ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στο ΣΕΦ με τη Μπαρτσελόνα (Nova Sports Prime). Τέλος στις 21:30 η Αρμάνι θα υποδεχθεί στο Μιλάνο τη Παρτίζαν (Nova Sports 5) και στις 21:45 η Βαλένθια τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports 6).

Ακόμη στο Πόλο η εθνική μας ομάδα θα αναμετρηθεί με τη Γερμανία στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ στο βόλεϊ γυναικών ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (17:30, Cosmote Sport 6) και ο ΠΑΟΚ στων ανδρών την Ποντολιάνι (18:00, Cosmote Sport 6).

Οι μεταδόσεις της ημέρας