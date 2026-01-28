Η Θεσσαλονίκη πενθεί για τα επτά «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στο δρόμο για τη Γαλλία.Ως φόρο τιμής, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στην Τούμπα και στο Δημαρχείο.

Ολόκληρη η χώρα παρακολουθεί παγωμένη τις εξελίξεις μετά το τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία, που έκοψε το νήμα της ζωής σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ. Άνθρωποι που ξεκίνησαν με προσμονή, για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα τους, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Το ταξίδι τους είχε έναν και μόνο σκοπό, να στηρίξουν τον Δικέφαλο στον αγώνα με τη Λιόν, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ως ένδειξη σεβασμού στα επτά «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες τόσο στο γήπεδο της Τούμπας όσο και στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δήμου Θεσσαλονίκης: «Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις του μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Ακόμη, με απόφαση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, οι σημαίες του Δήμου Θεσσαλονίκης στην είσοδο του Δημαρχείου θα κυματίζουν μεσίστιες, σε ένδειξη θλίψης για την ανείπωτη αυτή τραγωδία και σεβασμού για αυτούς τους νέους που ήθελαν μόνο να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας».