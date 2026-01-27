Η δήλωση του προέδρου της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη για την τραγωδία με τους οπαδούς της ομάδας στη Ρουμανία.

Σοκαρισμένη είναι η ελληνική κοινωνία από το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης σε δήλωσή του εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό αυτό συμβάν, τονίζοντας πως η ομάδα δεν θα αφήσει κανέναν μόνο του.

Η δήλωση του Ιβάν Σαββίδη

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας.

Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.

Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες.

Ιβάν Σαββίδης»