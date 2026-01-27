Δείτε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ με τις τελευταίες πληροφορίες που αφορούν το αυτοκινητικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έλαβε χώρα στη Ρουμανία.

Σοκάρει η είδηση που έρχεται από τη Ρουμανία με το τροχαίο δυστύχημα με θύματα επτά Έλληνες εκδρομείς, οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν με mini bus από την Ελλάδα για τη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Λυών.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα οι επτά από τους δέκα επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους ενώ τρεις είναι βαριά τραυματισμένοι.

Δείτε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ με τις τελευταίες πληροφορίες από δυστύχημα: