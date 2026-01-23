Ο Παναθηναϊκός πήρε το μίνιμουμ από όσα άξιζε στη Βουδαπέστη αλλά έκανε την δουλειά!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta, από τη Βουδαπέστη, για την πρόκριση του Παναθηναϊκού, την μαγική εικόνα, τον ήρωα, τον μοιραίο και τον κορυφαίο του Τριφυλλιού.

Κοιτούσες τον φωτεινό πίνακα στη Groupama Arena στο 65' και αναρωτιούσουν ''τι πας να κάνεις και απόψε στον εαυτό σου βρε Παναθηναϊκέ''; Το 1-0 υπέρ της Φερεντσβάρος ήταν μαγική εικόνα. Χωρίς μεγάλη ευκαιρία, από ένα τραγικό ατομικό λάθος του Πάλμερ Μπράουν που μέχρι εκείνο το σημείο ήταν αλάνθαστος. Μετά από ένα διάστημα παιχνιδιού όπου ο Πελίστρι έχει χάσει δύο άχαστα, ο Γκροφ έχει κάνει δύο σπουδαίες επεμβάσεις σε ενέργειες των Πάλμερ και Κυριακόπουλου και μέσα από την αμυντική του ισορροπία το Τριφύλλι ελέγχει το παιχνίδι. Έτσι είναι, όμως, αυτό το επίπεδο. Όταν δεν αξιοποιείς τις ευκαιρίες σου, όταν προσφέρεις πέναλτι από το πουθενά, θα κινδυνεύσεις να χάσεις ένα δικό σου παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός μετά το 1-0 των Ούγγρων, έπεσε ψυχολογικά, δεν μπορούσε να βγάλει αντίδραση, παραήταν βιαστικός και μονόπλευρος στοχεύοντας τον Πελίστρι στον χώρο και η βοήθεια από τον πάγκο άργησε να έρθει. Στο 74' ο Ζαρουρί πέρασε στο ματς αντί του Ρενάτο που δεν είχε δυνάμεις από το πρώτο μέρος και έπαιζε μόνο στη φάση της επίθεσης και έβγαλε... ασπροπρόσωπο τον Μπενίτεθ. Ο Μαροκινός εξτρέμ με έναν ''κεραυνό'' έδωσε την λύση στο 86' και προσέφερε στην ομάδα του, το μίνιμουμ από όσα άξιζε βάσει της εικόνας της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

Ο Ζαρουρί στην πρόκριση του Τριφυλλιού στην ενδιάμεση φάση του Europa League έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο ατομικό κομμάτι, έχοντας... υπογράψει τέσσερις από τους έντεκα βαθμούς. Τρεις στη Βέρνη, έναν στη Βουδαπέστη. Εξτρέμ που έχει το γκολ, μην τον... φοβάσαι.

Σε αυτό το 3-4-2-1, στο πρώτο μέρος και μέχρι το 60' λειτούργησε πολύ καλά το κέντρο της άμυνας με κορυφαίο τον Ίνγκασον, οι Αθηναίοι πήραν αρκετές προσωπικές μονομαχίες και είχαν τον Μπακασέτα και τον Τσιριβέγια σε καλό βράδυ στον άξονα, με τον αρχηγό να έχει και μια κάθετη πάρε-βάλε στον Πελίστρι που πήρε ένα κακό πρώτο κοντρόλ και σπατάλησε την ευκαιρία. O Mπενίτεθ είχε διαβάσει άριστα το παιχνίδι, η ομάδα του ήταν καλά τακτοποιημένη, είχε φάσεις αλλά και... αυτοκτονικές τάσεις.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί απόψε να πήρε λιγότερα από όσα άξιζε αλλά τουλάχιστον έκανε την δουλειά. Ο βαθμός τον πέρασε στην επόμενη φάση και ως εικόνα έβγαλε αντίδραση μετά το 4-0 της Νέας Φιλαδέλφειας. Φυσικά και προφανώς το ζητούμενο είναι η διάρκεια, η βελτίωση και η πρόοδος μέσα από ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό σχέδιο και πλάνο. Η δουλειά έγινε απόψε αλλά δεν τελείωσε. Σε μία εβδομάδα στο ΟΑΚΑ, το Τριφύλλι πρέπει να μπει να το παίξει το ματς κόντρα στην Ρόμα σαν να είναι τελικός. Άλλο πράγμα να τερματίσεις στους πρώτους 15 και άλλο να είσαι από τους τελευταίους στο 9-24.

Δύο πραγματικά ακόμη: Τι κερκιδάρα ήταν αυτή; Που τα βρίσκουν τα ψυχικά αποθέματα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, κανείς δεν ξέρει. Η αγάπη για το Τριφύλλι είναι άπειρη. Μόνοι τους έπαιζαν στην κερκίδα, απίθανο ρεσιτάλ στη παγωμένη Βουδαπέστη. Respect.

Μπήκε στο 92' διψασμένος, πήρε δύο φάουλ έξω από την περιοχή, προσφέροντας προϋποθέσεις για ευκαιρίες. Το πρώτο με ατομική ενέργεια, το δεύτερο με πίεση και κλέψιμο ψηλά. Γιατί αυτό παιδί (Βισέντε Ταμπόρδα) να μπαίνει στις καθυστερήσεις;