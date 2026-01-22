Οι φίλοι του Παναθηναϊκού άρχισαν να δίνουν... πράσινο παλμό στις εξέδρες της «Groupama Arena» πάνω από μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Φερεντσβάρος.

Το «πάρτι» των φίλων του Παναθηναϊκού στην έδρα της Φερεντσβάρος ξεκίνησε από νωρίς. Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ θα έχουν στο πλευρό τους περίπου 1.200 φιλάθλους, οι οποίοι θα... ζεστάνουν την παγωμένη «Groupama Arena».

Πάνω από μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι φίλοι του Τριφυλλιού έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο «σπίτι» των Ούγγρων, φωνάζοντας τα πρώτα «πράσινα» συνθήματα.

Θυμίζουμε πως οι Πράσινοι έχουν συγκεντρώσει 10 βαθμούς, ενώ οι Ούγγροι έχουν 14 πόντους.