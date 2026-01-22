Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήραν τα απαραίτητα αποτελέσματα κόντρα σε Μπέτις και Φερεντσβάρος αντίστοιχα, κλειδώνοντας την παρουσία τους στα νοκ-άουτ του Europa League!

Σπουδαία βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο! ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πήραν τους απαραίτητους βαθμούς στη 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και συνεχίζουν χέρι-χέρι το ευρωπαϊκό ταξίδι στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης!

Πρώτα οι Θεσσαλονικείς αναδείχθηκαν νικητές στον «τελικό» της Τούμπας απέναντι στη Μπέτις και εδραιώθηκαν στην πρώτη 24αδα, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει σειρά λίγες ώρες αργότερα.

Με το τελικό 1-1 στην έδρα της Φερεντσβάρος το Τριφύλλι έπεσε μεν στην 18η θέση, αλλά οι δέκα βαθμοί που συγκέντρωσε αποδείχθηκαν αρκετοί για να τους εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα play-offs του Europa League.

Παράλληλα με το φινάλε των βραδινών αγώνων ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του σφράγισε και μαθηματικά την πρόκριση από την 11η θέση της League Phase με απολογισμό δώδεκα βαθμών, ενώ την τελευταία αγωνιστική θα κυνηγήσει την απευθείας πρόκριση στους «16» στην έδρα της πρωτοπόρου Λιόν.

Η βαθμολογία του Europa League

1. Λιόν 7 (14-3) 18

2. Άστον Βίλα 7 (11-4) 18

3. Φράιμπουργκ 7 (9-3) 15

4. Μίντιλαντ 7 (16-8) 16

5. Μπράγκα 7 (11-5) 16

6. Ρόμα 7 (11-5) 15

7. Φερεντσβάρος 7 (12-7) 15

8. Μπέτις 6 (11-6) 14

-------------------------------------------------

9. Πόρτο 7 (10-6) 14

10. Ερυθρός Αστέρας 7 (6-5) 13

11. ΠΑΟΚ 7 (15-10) 12

12. Στουτγκάρδη 7 (12-7) 12

13. Θέλτα 7 (14-10) 12

14. Μπολόνια 7 (11-7) 12

15. Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-7) 11

16. Βικτόρια Πλζεν 7 (7-3) 11

17. Φενέρμπαχτσε 7 (9-6) 11

18. Παναθηναϊκός 7 (10-8) 11

19. Γκενκ 7 (7-6) 11*

20. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (10-14) 10

21. Λιλ 6 (10-8) 9

22. Μπραν 7 (9-10) 9

23. Γιούνγκ Μπόις 7 (8-13) 9

24. Σέλτικ 7 (9-13) 8

--------------------------------------------------

25. Λουντογκόρετς 7 (11-15) 7

26. Φέγενορντ 7 (10-13) 6

27. Βασιλεία 6 (9-12) 6

28. Ζάλτσμπουργκ 7 (8-12) 6

29. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (8-13) 6

30. Γκόου Αχέντι Ιγκλς 7 (6-14) 6

31. Ρέιντζερς 7 (4-11) 4

32. Στουρμ Γκρατς 7 (4-11) 4

33. Νις 7 (7-14) 3

34. Ουτρέχτη 7 (3-9) 2*

35. Μάλμε 7 (3-13) 1

36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7 (2-19) 1

*Σε εξέλιξη ακόμα ο αγώνας της Ουτρέχτης με τη Γκενκ