Ο Παναθηναϊκός έχασε τέσσερις ευκαιρίες για να προηγηθεί, δέχθηκε γκολ με πέναλτι - «δώρο» του Πάλμερ - Μπράουν στο 62', αλλά ισοφάρισε στο 86' με τον Ζαρουρί και προκρίθηκε στα play offs του Europa League.

Επαιξε πάλι με τη φωτιά, κόντεψε να «αυτοκτονήσει» στην παγωμένη Βουδαπέστη, αλλά τα κατάφερε τελικά ο Παναθηναϊκός! Εχασε τέσσερις ευκαιρίες για να προηγηθεί, «δώρισε» το 1-0 με πέναλτι – γκάφα του Πάλμερ – Μπράουν, αλλά ισοφάρισε 1-1 στο 86΄με «οβίδα» του Ζαρουρί και «κλείδωσε» την πρόκρισή του στα play offs του Europa League.

Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ επιβεβαίωσε τα όσα δοκίμασε στις προπονήσεις και ξεκίνησε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ-χαφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και οι Τουμπά, Πάλμερ, Ίνγκασον στο κέντρο της άμυνας. Τσιριβέγια, Μπακασέτας οι δύο κεντρικοί χαφ. Πίσω από τον Σφιντέρσκι, Ρενάτο και Πελίστρι στο 3-4-2-1 του Ισπανού κόουτς.

Ο Ρόμπι Κιν για την Φερεντσβάρος ξεκίνησε με τον Γκροφ στην υπεράσπιση της εστίας. Σισέ, Σαλάι και Ραεμέικερς οι τρεις στόπερ. Ρομάο, Λέβι και Κανιτσόφσκι οι τρεις χαφ. Μακρέκις αριστερός μπακ-χαφ, Καντού δεξιός και στο 3-5-2, Γιουσούφ και Ζακαρίασεν οι δύο σέντερ φορ.

Τα άχαστα του Πελίστρι και η ουγγρική πίεση

Ο Παναθηναϊκός έχοντας αμυντική ισορροπία, τους τρεις του στόπερ σε καλό ημίχρονο και έναν εξαιρετικό Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή, ήταν ανώτερος στο πρώτο εικοσιπεντάλεπτο, σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι(50%-50% η κατοχή) όπου έχασε δύο απίθανες κλασσικές ευκαιρίες.

Μοιραίος; Ο Φακούντο Πελίστρι. Στο 11' μετά από πάσα του Σφιντέρσκι και ωραία ατομική ενέργεια έστειλε την μπάλα άουτ στο τετ α τετ ενώ στο 29' μετά από εξαιρετική κάθετη του Μπακασέτα, έχασε το κοντρόλ και δεν πρόλαβε να εκτελέσει τον Γκροφ.

Οι γηπεδούχοι από το 25' και έπειτα, πήραν τα ηνία, κυκλοφόρησαν καλύτερα, πατούσαν πολύ εύκολα στην περιοχή του Λαφόν, απειλώντας δύο φορές με τον Λέβι(36', 38') και μία με τον Ραεμέικερς στο 39'. Σε εκείνο το διάστημα ο Παναθηναϊκός δεν είχε ηρεμία στις μεταβιβάσεις του, εμφάνισε ανισορροπία στα μαρκαρίσματα της μεσαίας γραμμής και χάλασε την καλή πρώτη του εικόνα.



Τον πλήγωσε ο Πάλμερ, τον γιάτρεψε ο Ζαρουρί!

Στο δεύτερο μέρος το Τριφύλλι ανέβασε την απόδοσή του μετά το πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο και στο 54' είχε ακόμη μια καλή στιγμή αλλά ο Γκροφ απέκρουσε το σουτ του Πάλμερ.

Τρία λεπτά αργότερα ο κίπερ των Ούγγρων είπε ''όχι'' σε κεφαλιά του Κυριακόπουλου και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε το μομέντουμ ένα τραγικό λάθος του Πάλμερ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Ο Αμερικανός στόπερ έκανε και λάθος κοντρόλ και χέρι και στο 62' ο Γιουσούφ από τα έντεκα βήματα έκανε το 1-0.

Οι ''πράσινοι'' δεν μπόρεσαν να βγάλουν άμεσα αντίδραση, οι αλλαγές άργησαν να έρθουν(75') αλλά μία από αυτές έβγαλε τα κάστανα από την φωτιά. Ο Ζαρουρί με ατομική ενέργεια και τρομερό σουτ, νίκησε τον Γκροφ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 86'!

Η απόλυτη ισορροπία έμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα, ο Παναθηναϊκός πήρε τον βαθμό και... αγκάλιασε την πρόκρισή του στην ενδιάμεση φάση του Europa League.

MAN OF THE MATCH: Aνάς Ζαρουρί. Ήρθε από τον πάγκο και έκανε την διαφορά. Ο Μαροκινός εξτρέμ με πολύ όμορφο σουτ, έφερε το παιχνίδι στα ίσια και χάρισε στον Παναθηναϊκό έναν βαθμό φτιαγμένο από... χρυσάφι.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Τάσος Μπακασέτας. Πολύ καλό ματς από τον Έλληνα άσο στη μεσαία γραμμή. Ήταν σημείο αναφοράς, είχε μια καταπληκτική κάθετη στον Πελίστρι στο πρώτο ημίχρονο.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Φακούντο Πελίστρι. Έχασε δύο απίθανες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Την πρώτη πλασάροντας λάθος και άστοχα, την δεύτερη παίρνοντας ένα κακό πρώτο κοντρόλ.

Η ΓΚΑΦΑ: Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Ο Αμερικανός στόπερ έκανε διπλό λάθος στη φάση όπου έφερε το πέναλτι των Ούγγρων. Ανεπίτρεπτη ποδοσφαιρική συμπεριφορά που... κρέμασε τον Παναθηναϊκό απόψε.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Χωρίς το μεγάλο λάθος η διαιτησία του Μπαλάκιν. Χάρισε κάποιες κάρτες στους γηπεδούχους αλλά μέχρι εκεί. Σωστή η υπόδειξη του VAR για το πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Αθήνα με έναν πολύ σημαντικό βαθμό σε ένα παιχνίδι όπου άξιζε παραπάνω από την ισοπαλία. Ο Ζαρουρί λύτρωσε το Τριφύλλι σε ένα ματς όπου χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες για την νίκη.

Φερεντσβάρος: Γκροφ, Σισέ, Σαλάι, Ραεμέικρς, Ρομάο, Λέβι(73' Ότβος), Κανιτσόφσκι, Μακρέκις, Καντού, Γιουσούφ(80' Γιόσεφ), Ζακαρίασεν.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ(75' Κώτσιρας), Ίνγκασον, Κυριακόπουλος(84' Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Ρενάτο(75' Ζαρουρί), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι(90' Ταμπόρδα).