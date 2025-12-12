Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τη χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, την απαίτηση για βελτίωση της εικόνας του Τριφυλλιού και το καλοκαίρι που... κυνηγάει τον Ράφα Μπενίτεθ.

Στο γήπεδό του, με παίκτη παραπάνω από το 32', μονότερμα για παραπάνω από μία ώρα παιχνιδιού. Aπέναντι σε μία σκληροτράχηλη ομάδα, την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης βάσει παθητικού αλλά όχι δα και κανένα μεγαθήριο των ευρωπαϊκών γηπέδων. Η κατάσταση, οι συνθήκες, η φύση του παιχνιδιού ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Μία νίκη, ένα γκολ όπως είχε δημιουργηθεί η κατάσταση του αγώνα, μακριά από ένα τρίποντο που θα τον έστελνε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές με αρκετές πιθανότητες πρόκρισης απευθείας στους 16 ή στην χειρότερη με ένα καλό πλασάρισμα ως ένας από τους πρώτους του 9-24 με έναν από τους τελευταίους που συνεχίζουν στην ενδιάμεση φάση του Europa League. Τώρα για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να παλέψει απέναντι σε Φερεντσβάρος και Ρόμα, έχοντας εξασφαλίσει απλά το μίνιμουμ σύμφωνα με τους αλγορίθμους. Δηλαδή την παρουσία του στους πρώτους 24.

Το κακό για τον Παναθηναϊκό που τον έκανε να μοιάζει κατώτερο της περίστασης δεν ήταν το γεγονός πως δεν σκόραρε και δεν πήρε αυτό το ματς. Το πρόβλημα ήταν η παραγωγική του εικόνα στο 11vs10 κομμάτι του παιχνιδιού. Μόνο δύο καθαρές στιγμές μέσα από την περιοχή. Η κεφαλιά του Πάντοβιτς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και η μεγάλη ευκαιρία του Τετέ στο 59'. Σουτ εκτός περιοχής από Ζαρουρί, Τσιριβέγια και Μπακασέτα ακολούθησαν μέχρι το φινάλε, με το Τριφύλλι να μην μπορεί να εκμεταλλευθεί το αριθμητικό πλεονέκτημα και να δημιουργήσει χώρους με συνεργασίες, ατομικές ενέργειες, κινήσεις που θα οδηγούσαν σε λάθος τους εξαιρετικούς ανασταλτικά Τσέχους.

Εκτός από τις ομαδικές στιγμές, πάντα σε αυτές τις καταστάσεις που πρέπει να βρεθεί το κλειδί του πούλμαν, παίζει ρόλο και η έμπνευση της στιγμής, η ατομική ποιότητα, το απρόβλεπτο, το κάτι παραπάνω. Πέρα από τον Ζαρουρί, ουδείς άλλος δεν προσπάθησε τόσο αποτελεσματικά όσο ο Μαροκινός για να βγάλει το κάρο από την λάσπη. Ένας ποτέ δεν είναι αρκετός. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, με ολίγον από Τετέ που αναζητά ένα γκολ, μια καλή εκτέλεση με καλή συχνότητα αλλά με κακές επαφές σε κάθε παιχνίδι που βρίσκεται απέναντι στο αντίπαλο τέρμα.

Ίσως θα μπορούσε να παίξει ο προπονητής το χαρτί της ταυτόχρονης παρουσίας του Πάντοβιτς με τον Σφιντέρσκι ή να αφήσει στο χορτάρι τον Τουμπά και όχι τον Ίνγκασον, ώστε να έχει από τις πίσω ζώνες έναν παίκτη που έχει καλύτερες επαφές και πιο ποιοτικό όραμα στην ανάπτυξη των επιθέσεων.

Ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσει ένα πολύ πιο βατό μονοπάτι για την ευρωπαϊκή του συνέχεια, ωστόσο, αν δούμε την μεγάλη εικόνα, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα προς επίλυση. Η εικόνα των τελευταίων τεσσάρων παιχνιδιών. ΑΕΚ, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πλζεν. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ και ειδικά στο κομμάτι της δημιουργίας παρουσιάζει προβληματική εικόνα, δεν παρουσιάζει πρόοδο για να είμαστε ακριβείς, σε αντίθεση με τα ανασταλτικά κομμάτια που παραμένουν σταθερά σε ένα καλό επίπεδο, αν βγάλουμε στην άκρη τα παιδικά ατομικά λάθη που κόστισαν αρκετά.

Ο Μπενίτεθ που αποτελεί τον τρίτο προπονητή το τελευταίο τετράμηνο στον πάγκο της ομάδας και τον έκτο τα τελευταία δύο χρόνια, αξίζει πίστωση χρόνου, υπομονή, εμπιστοσύνη και στήριξη από ολόκληρο τον οργανισμό για να κριθεί με ασφάλεια και να έχει τα ''εργαλεία'' για να πετύχει. Για αρχή να φτιάξει μια ομάδα με συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Όσο σημαντικά είναι όλα τα παραπάνω, εξίσου σημαντική είναι και η πρόοδος που καλείται να εμφανίζει ο Παναθηναϊκός. Κανείς δεν ζητά κάτι τρομερό, κανείς δεν μιλά για πράγματα ανέφικτα, ο Ισπανός κόουτς δεν είναι ο... Χάρι Πότερ. Από την άλλη, όμως, μία βελτίωση, μία πρόοδο στην γενικότερη εικόνα της ομάδας, σιγά-σιγά είναι λογικό να υπάρχει η απαίτηση, να τα εμφανίζει αυτά το Τριφύλλι.

Πάντως μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού τον Γενάρη, το καλοκαίρι θα... κυνηγά τον Ισπανό κόουτς και γενικότερα την ομάδα. Όπως και τα θέματα με τους τραυματισμούς. Ας πάρουμε ως παράδειγμα το παιχνίδι με την Πλζεν. Θέλει να βάλει πράγματα στον άξονά του και δεν έχει δημιουργικό χαφ να φέρει στο χορτάρι πέρα από τον Μπακασέτα. Ο Τσέριν δεν είναι τέτοιος, ο Ρενάτο είναι μόνιμα τραυματίας όπως αναμενόταν και ο Ταμπόρδα μονίμως για ζέσταμα. Από εξτρέμ; Τίποτα. Ο Τζούρισιτς είχε ξεκινήσει στο 10 και μετατοπίστηκε αριστερά, ο Πελίστρι εκτός με τραυματισμό και ο Ντέσερς των 5+ εκατομμυρίων ευρώ, επανέρχεται σταδιακά από τον σοβαρό τραυματισμό του Σεπτεμβρίου.

Περισσότερο από κάθε άλλο παιχνίδι, πάντως, επιβεβαιώθηκε πως τον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός θέλει πάνω από όλα παίκτες στο επιθετικό τρίτο που θα κάνουν την διαφορά με την προσωπικότητα, την ηγεσία, το ''θα καθαρίσω εγώ απόψε'' και έπειτα με τα ποδοσφαιρικά τους χαρακτηριστικά.