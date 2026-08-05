Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (5/8) μάχης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τα προκριματικά του Conference League.

Με στόχο το προβάδισμα πρόκρισης στα Playoffs του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (5/8, Live από το Gazzetta) στο ΟΑΚΑ τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου.

Μετά την πρόκριση επί της Πάκσι, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο και να βρεθούν ένα βήμα μακριά από τη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης συλλόγων της UEFA.

Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΙ.