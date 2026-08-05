Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Με στόχο το προβάδισμα πρόκρισης στα Playoffs του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (5/8, Live από το Gazzetta) στο ΟΑΚΑ τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου.
Μετά την πρόκριση επί της Πάκσι, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο και να βρεθούν ένα βήμα μακριά από τη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης συλλόγων της UEFA.
Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΙ.
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