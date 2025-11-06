Ο Παναθηναϊκός το άξιζε, το πήρε κι άνοιξε δρόμο πρόκρισης!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στο Μάλμε, τα όσα αυτό σηματοδοτεί και τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός δεν γινόταν να μην το πάρει αυτό το παιχνίδι. Μία, δύο, τρεις, όσες ευκαιρίες και αν χάσεις, κάποια στιγμή θα τιναχτεί το πλεκτό και όταν ο τερματοφύλακάς σου είναι σε μεγάλο βράδυ, θα φτάσει αυτό το 1-0 για να κάνεις την δουλειά. Όπως κι έγινε απόψε στο Μάλμε. Το Τριφύλλι το άξιζε απόψε στη Σουηδία για την εικόνα του στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και ειδικότερα για όσα έκανε από το 55' και μετά στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη, για την προσπάθεια την αποψινή των παικτών αλλά πάνω από όλα για αυτό τον κόσμο που έκανε πάλι ρεσιτάλ κερκίδας και μετά τις λύπες σε Ρότερνταμ και Βόλο πήρε επιτέλους μια χαρά, θα γυρίσει στο σπίτι του με το χαμόγελο στα χείλη.

Μετά την Βέρνη, οι ''πράσινοι'' άλωσαν ακόμη μία έδρα στο φετινό Europa League, έφτασαν τους έξι βαθμούς και πλέον η πρόκριση είναι στο χέρι τους. Για την ακρίβεια είναι στο γήπεδό τους. Αν στα ματς με Στουρμ και Πλζεν στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός επικρατήσει, με τους 12 θα είναι σχεδόν σίγουρα στους πρώτους 24 και θα ψάχνει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές την μεγάλη υπόθεση της πρώτης οκτάδας.

Ο... Panathinaikos βρήκε ηρεμία από τον πάγκο στο καλό του διάστημα, μία επιβεβλημένη αλλαγή που τον άλλαξε στη μεσαία γραμμή(Τσέριν αντί του κιτρινισμένου Σιώπη) και ακόμη μία τροποποίηση στις πλευρές που τελικά έφερε το γκολ, με τον Τζούρισιτς να πηγαίνει αριστερά, τον Ζαρουρί δεξιά και τον Μπακασέτα πίσω από τον φορ. Ο Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε στα ευρωπαϊκά κύπελλα, όπως ακριβώς είχε σταματήσει το 2015. Με νίκη επί της Μάλμε, οδηγώντας την νέα του ομάδα σε μία πολύ σημαντική νίκη.

Το σύνολο του Ισπανού τεχνικού θα μπορούσε να έχει κάνει την ζωή του πιο εύκολη αν ο Σφιντέρσκι είχε εκτελέσει καλά το πέναλτι αλλά το ίδιο εύκολα στο πρώτο μέρος θα μπορούσε να μείνει πίσω από την αδυναμία του στις στατικές φάσεις. Εκεί, όμως, μίλησε ο Λαφόν και κράτησε το μηδέν.

Στο καλό του διάστημα από το 55' κι έπειτα, ο Παναθηναϊκός βρήκε συνεργασίες, κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, όργια του Τετέ από δεξιά, ευκαιρίες μεγάλες και τελικά το γκολ που του έδωσε την νίκη. Μία λάθος αντίδραση στην άμυνα του αντιπάλου, μια... ζωντανή μπάλα στα όρια της μικρής περιοχής και το διπλό έγινε πραγματικότητα από το πόδι του Φίλιπ Τζούρισιτς που πήρε... λίγο από το αίμα του πίσω για την χαμένη ευκαιρία στο Πανθεσσαλικό.

Άνθρωπος του αγώνα ο Σέρβος αλλά mvp ήταν ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν με τρομερή εμφάνιση στο κέντρο της άμυνας. Από κοντά του σε καλή απόδοση ο Γιώργος Κυριακόπουλος που απείλησε με σουτ και έκανε την σέντρα στο γκολ, γεμάτο ουσία παιχνίδι από τον Ζαρουρί, ασταμάτητος ο Τετέ στο δεύτερο ημίχρονο με τρομερό πλασέ στο δοκάρι.

Την διαφορά, όμως, στο πρώτο μέρος την έκανε ο Λαφόντ. Ο Γάλλος κίπερ όπως και στο ματς του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ήταν καθοριστικός, κράτησε ανέπαφη απόψε την εστία του με τρεις σπουδαίες επεμβάσεις και έδωσε την ευκαιρία για μια σημαντική νίκη στην ομάδα του...

