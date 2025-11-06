Ο κακός Παναθηναϊκός του α' ημιχρόνου που έχασε πέναλτι στο 20' με τον Σφιντέρσκι, μεταμορφώθηκε μετά το 60', ξόδεψε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες με αποκορύφωμα το σουτ του Τετέ στο δοκάρι (67'), βρήκε το γκολ με τον Τζούρισιτς στο 85' και πήρε μεγάλη νίκη στο Μάλμε με 1-0.

Ο Παναθηναϊκός με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζούρισιτς και ένα σπουδαίο δεύτερο μέρος νίκησε την Μάλμε με 1-0 και έκανε βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League.



Μάλμε-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Η Μάλμε ξεκίνησε με τον Έλμποργκ κάτω από τα δοκάρια. Δεξιός μπακ ο Στρίγκερ, αριστερός ο Μπουσανέλο, ο Γιάνσον με τον Τζούριτς οι δύο στόπερ. Ρόζεργκριν, Μπουσούλαζιτς, Σκόγκμαρ στη μεσαία γραμμή. Εκόνγκ, Μπολίν οι δύο εξτρέμ και σέντερ φορ ο Χακσαμπάνοβιτς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκό παρέταξε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Κυριακόπουλος, στο δεξί ο Κώτσιρας και ο Πάλμερ με τον Τουμπά οι δύο στόπερ. Σιώπης, Τσιριβέγια, Τζούρισιτς η τριάδα στον άξονα του κέντρου. Στο αριστερό φτερό ο Ζαρουρί, στο δεξί ο Τετέ και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.

Ωραίος ο Λαφόν, μοιραίος ο Σφιντέρσκι

Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καθόλου καλά στο παιχνίδι, δεν κατάφερε να κρατήσει μπάλα και είδε τον Λαφόν σε δύο στιγμές να κάνει σπουδαίες επεμβάσεις. Στο 8' σε σουτ του Ρόσενγκρεν και στο 9' σε κεφαλιά του Τζούριτς.

Μετά το δεκάλεπτο το σύνολο του Μπενίτεθ ισορρόπησε, ανέβασε την απόδοσή του, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέ στο 14' και ακόμη μεγαλύτερη στο 20', όταν ο Σφιντέρσκι εκτέλεσε κάκιστα το πέναλτι και έδωσε την ευκαιρία στον Έλμποργκ να μπλοκάρει την μπάλα.

Οι φιλοξενούμενοι που έμειναν αρκετά πίσω από την μπάλα, περιμένοντας την Μάλμε(58%-42% η κατοχή) είχαν δύο μακρινά σουτ του Κυριακόπουλου και του Τετέ που ήταν εύκολη λεία για τον αντίπαλο κίπερ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο του ημιχρόνου η Μάλμε, κυριάρχησε, ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος ανασταλτικά στις στατικές μπάλες αλλά ο Λαφόν στο 44' είπε ''όχι'' και στον Γιάνσον.

Ήταν δίκαιο και ο Τζούρισιτς το έκανε πράξη!

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός από το 55' και μετά και με την είσοδο του Τσέριν αλλά και την άνοδο της απόδοσης του Τετέ, κυριάρχησε και απείλησε την εστία της Μάλμε. Στο 56' ο Πάλμερ δεν κατάφερε να σκοράρει, στο 62' το σουτ του Τετέ πέρασε άουτ και στο 67' το τρομερό πλασέ του Βραζιλιάνου βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και χτύπησε πάνω στη γραμμή!

Το Τριφύλλι αναζητούσε το γκολ και στο 70' το σουτ του Κυριακόπουλου πέρασε ελάχιστα μακριά ενώ στο 76' ο Τζούρισιτς σούταρε άουτ από σούπερ θέση, έχοντας ελεύθερο πεδίο μπροστά του.

Ο Παναθηναϊκός το άξιζε, το κυνήγησε και το πέτυχε στο 85'! Από μια σέντρα του Κυριακόπουλου, η μπάλα έμεινε ζωντανή στη περιοχή και ο Τζούρισιτς με ωραίο πλασέ άνοιξε το σκορ σε ένα κομβικότατο σημείο.

Οι Αθηναίοι με έξυπνο παιχνίδι κράτησαν μέχρι τέλους το 1-0 και πήραν μια μεγάλη νίκη που τους ανοίγει τον δρόμο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League.

MAN OF THE MATCH: Φίλιπ Τζούρισιτς. Ο Σέρβος εξτρέμ στο φινάλε του αγώνα πέτυχε το γκολ της νίκης και χάρισε στον Παναθηναϊκό ένα σπουδαίο διπλό μέσα στη Σουηδία.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Λαφόν με σπουδαίες επεμβάσεις, Ζαρουρί με ουσία αρκετή και φυσικά ο ανίκητος Πάλμερ Μπράουν στο δεύτερο μέρος.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η αστοχία του Παναθηναϊκού και απόψε αλλά δεν κόστισε, μιας και ο Τζούρισιτς έδωσε την λύση.

Η ΓΚΑΦΑ: Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Ενκόνγκ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για την Μάλμε.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Καλή η διαιτησία από τον Σκωτσέζο απόψε.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός με ένα σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο, πήρε μεγάλη νίκη απόψε στο Μάλμε, έφτασε τους έξι πόντους και έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης.

ΜΑΛΜΕ (Άνες Μράβατς / 4-3-3): Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν, Μπουσούλατζιτς (65’ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (65’ Σουμάχ), Χακσαμπάνοβιτς, Μπολίν (82’ Βέκια).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 4-2-3-1): Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης (60’ Τσέριν), Τετέ (82’ Μπακασέτας), Τζούρισιτς, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (46’ Πάντοβιτς).