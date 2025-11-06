Μάλμε - Παναθηναϊκός: Ο Σφιντέρσκι δεν αξιοποίησε το πέναλτι που κέρδισε
Ο Παναθηναϊκός στο 20' έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί, αφού ο Έλμποργκ απέκρουσε το πέναλτι του Σφιντέρσκι.
Τεράστια ευκαιρία για ν' ανοίξει το σκορ κόντρα στη Μάλμε έχασε ο Παναθηναϊκός.
Το τριφύλλι κέρδισε πέναλτι, όταν ο Τσιριβέγια έκλεψε την μπάλα από τον Μπουσούλατζιτς, ο οποίος στη συνέχεια αγκάλιασε στην περιοχή τον Σφιντέρσκι και ο Σκωτσέζος Γουόλς έδειξε την άσπρη βούλα.
Ο Πολωνός φορ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά το πλασέ του ήταν αναιμικό και ο Έλμπογκ μπλόκαρε εύκολα στην αριστερή του γωνία.
