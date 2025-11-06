Μάλμε - Παναθηναϊκός: Το 0-1 από τα πόδια του Τζούρισιτς
Στο 85ο λεπτό ο Τζούρισιτς ήταν ο παίκτης που έκανε με το σουτ του το σκορ 0-1 στο Μάλμε - Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ με τη Μάλμε χάρις στον Τζούρισιτς στο 85'. Ο Κυριακόπουλος έκανε την σέντρα, ο Τσέριν προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα και αυτή έφτασε στον Τζούρισιτς που από κοντά δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-0 για τους «Πράσινους» και ενώ το σουτ του βρήκε πάνω στον Τζούριτς και άλλαξε πορεία.
