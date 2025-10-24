Η κακή συνήθεια του Παναθηναϊκού που εφτασε στο 70%, η εξήγηση του Κόντη, αλλά και οι «προφητείες» του πριν από το παιχνίδι.

Συνήθεια είναι μια ενέργεια ή συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται συχνά, πανομοιότυπα και, συνήθως, όχι συνειδητά με αποτέλεσμα να γίνεται αυτόματα και ευκολότερα.

Πολλές φορές η λέξη αυτή έχει αρνητικό χαρακτήρα, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ο οποίος γνώρισε την ήττα στο Ρότερνταμ από την Φέγενορντ με 3-1 για την 3η αγωνιστική της League Stage του Conference League.

Αυτή ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ η 7η φορά φέτος που το «τριφύλλι» παίρνει το προβάδισμα σ' ένα παιχνίδι και στο τέλος δεν καταφέρνει να φύγει με τους τρεις βαθμούς.

Μιλάμε για μία ομάδα που ξεκίνησε την σεζόν με βλέψεις πρωταθλητισμού, ο Νοέμβριος έρχεται σε λίγες μέρες κι εκείνη στα δέκα ματς που έχει προηγηθεί έχει καταφέρει να κερδίσει μόνο τα τρία. Ποια είναι αυτά;

Το εντός έδρας ματς με την Athens Kallithea στο Κύπελλο με 1-0, το εκτός έδρας ματς με την Γιούνγκ Μπόις με 4-1 και το εντός έδρας με τον Ατρόμητο που πήρε με 1-0.

Τα δε επτά παιχνίδια που οι «πράσινοι» έχουν προηγηθεί και δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν, όπως έκαναν ξανά χθες είναι:

Τα ματς που δεν έχει κερδίσει ενώ έχει προηγηθεί

Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς 1-1 από 1-0 Πρ. Champions League

- Ρέιντζερς 1-1 από 1-0 Πρ. Champions League Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1 από 1-0 Stoiximan Superleague

- Λεβαδειακός 1-1 από 1-0 Stoiximan Superleague Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-2 από 1-2 Stoiximan Superleague

3-2 από 1-2 Stoiximan Superleague Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 από 1-0 Stoiximan Superleague

- Ολυμπιακός 1-1 από 1-0 Stoiximan Superleague Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2 από 1-0 Europa League

- Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2 από 1-0 Europa League Άρης - Παναθηναϊκός 1-1 από 1-0 Stoiximan Superleague

1-1 από 1-0 Stoiximan Superleague Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 3-1 από 0-1 Europa League

Κοινώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει το 70% των αγώνων που έχει βρεθεί μπροστά στο σκορ. Το ποσοστό που προκύπτει είναι πραγματικά σοκαριστικό για μία ομάδα που θέλει να κάνει προγραμματισμό και συνάμα απαγορευτικό για τέτοιες βλέψεις.

Η εξήγηση και η λύση του προβλήματος

Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε από την ήττα του Παναθηναϊκού από την Φέγενορντ ο Χρήστος Κόντης ρωτήθηκε ξανά για την κακή αυτή συνήθεια που έχει αναπτύξει η ομάδα κι έδωσε την δική του εξήγηση για τον λόγο που συμβαίνει.

Ο ίδιος θεωρεί πως οφείλεται σε μία ιδέα που έχει σφηνωθεί στο μυαλό των παικτών, η οποία προέκυψε από τις πρώτες φορές που συνέβη αυτό και τώρα έχει παγειωθεί και κάθε φορά που φτάνουν στο σημείο αυτό, σκέφονται πως κάτι πρέπει να κάνουν για να συμβεί ξανά αυτό, γεμίζουν με πίεση στην προσπάθειά τους να κάνουν τα πάντα για να μην ξανασυμβεί και τελικά υποπίπτουν σε λάθ ή αμέλειες.

Ποια είναι η λύση σ' αυτό το πρόβλημα;

Σύμφωνα τον Έλληνα προπονητή του Παναθηναϊκού, η απάντηση στο πρόβλημα τούτο είναι οι συνεχόμενες νίκες. Αυτές μπορούν να φτιάξουν την ψυχολογία της ομάδας, να την κάνουν να νιώσει ισχυρή και εν τέλει να διώξουν τις δεύτερες σκέψεις από το μυαλό των παικτών.

«Για κάποιο λόγο όταν δεχόμαστε γκολ, κάτι συμβαίνει. Νιώθουν το βάρος τα παιδιά. Υπάρχουν πράγματα να γίνουν για να μην συμβαίνει αυτό. Να πάρεις ένα φάουλ, να ηρεμήσεις το παιχνίδι. Όμως η μόνη σίγουρη λύση είναι οι συνεχόμενες νίκες.

Υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό τους. Φάγαμε γκολ και τώρα τι κάνουμε; Είναι κρίμα ομως γιατί η ομάδα έχει στοιχεία και πρέπει να τα βγάζειν για όλο το ματς και όχι για διαστήματα».

Οι «προφητείες» του Κόντη που εξηγούν την ήττα

Στην συνέντευξη Τύπου που είχε προηγηθεί του αγώνα με την Φέγενορντ, όταν ρωτήθηκε ο Χρήστος Κόντης για το τι πρέπει να προσέξει η ομάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι επέστησε την προσοχή σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς.

Δύο βασικοί εξ' αυτών δεν βρήκαν εφαμοργή στο παιχνίδι αυτό, κάτι που κόστισε ακριβά στους «πρασίνους» και τους οδήγησε εν τέλει στην ήττα από το κλαμπ του Ρότερνταμ.

Το πρώτο ήταν η συγκέντρωση που θα έπρεπε να έχουν οι παίκτες του «τριφυλλιού» καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα αποφεύγοντας μικρά διαστήματα απώλειας αυτής, που θα μπορούσαν να κοστίσουν, όπως συνέβη στο τέλος του πρώτου μέρους, μία στιγμή που η Φέγενορντ βρήκε την ισοφάριση και θεωρείται ιδιαίτερα κομβική για την μετέπειτα εξέλιξη του αγώνα.

☘️⛈️ Τι ΚΕΡΚΙΔΑΡΑ μες στη βροχή έχουν κάνει οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Ρότερνταμ;#pao #paofc pic.twitter.com/WVEmLbbYkc — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 23, 2025

Από την επίθεση που κάνει ο Παναθηναϊκός και ο Σφιντέρσκι φτάνει να έχει σχεδόν τετ α τετ, ασχέτως τελικά αν προσπαθεί να ντριμπλάρει και χάνει την μπάλα, οι παίκτες του ασχολούνται με τον να διαμαρτυρηθούν στον διαιτητή και παρ' ότι προλαβαίνουν να επιστρέψουν στην άμυνα, η σέντρα του Σλίτι περνάει από τρεις αμυντικούς της ομάδας, που ενώ είναι μόνοι τους, όμως δεν καταφέρνει κανείς τους να διώξει με αποτέλεσμα ο Ριντ να σκοράρει και να ισοφαρίσει. Από κει που το «τριφύλλι» έφτασε κοντά να διπλασιάσει τα τέρματά του δέχθηκε και την ισοφάριση.

«Αν κάνουν (οι παίκτες) αυτό που πρέπει για να έχουμε ένα καλό πρόσωπο και αν είμαστε συγκεντρωμένοι όχι για 90, αλλά για 95 λεπτά θα τα καταφέρουμε» είχε πει χαρακτηριστικά.

Η δεύτερη «προφητεία» αφορούσε την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Οι «πράσινοι» γνώριζαν ότι δεν πρόκειται να βρουν πολλές ευκαιρίες, γι' αυτό θα έπρεπε για να κερδίσουν κάτι απ' αυτές τις λίγες που θα έφτιαχναν να είναι και αποτελεσματικοί.

Πόσο μάλλον δε όταν από το παιχνίδι αυτό μένει εκτός τελευταία στιγμή ο Τάσος Μπακασέτας, που παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της ομάδας κι αυτό σημαίνει πως είναι πιθανό να έχεις την δυνατότητα να δημιουργήσεις ακόμα λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για το 0-2 με τους Τετέ και Σφιντέρσκι κι άλλη μία εξίσου καλή για το 2-2 με τον Τσέριν στο δεύτερο μέρος. Δεν σκόραρε με καμία απ' αυτές τις τρεις δείχνοντας ότι δεν μπορούσε να βγάλω αυτό τον κυνισμό στην τελική προσπάθεια που ζήτησε ο προπονητής αναλογιζόμενος τον αγώνα της Βέρνης.

«Σίγουρα μοιάζουν (το ματς με την Φέγενορντ με κείνο με την Γιούνγκ Μπόις). Και οι Ελβετοί ήταν επιθετική ομάδα. Και οι δύο επιτίθενται με αρκετούς παίκτες και παίζουν με την άμυνα ψηλά. Τότε πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ελπίζω οι παίκτες να παρουσιάσουν την ίδια εικόνα και να συμβεί το ίδιο. Σίγουρα θα έχουν κι εκείνοι τις στιγμές τους, όμως εμείς θα πρέπει, όταν βρούμε τις δικές μας, να είμαστε αποτελεσματικοί».

Να δούμε, λοιπόν, πως ο Ράφα Μπενίτεθ, που θα γίνει κι επίσημα ο νέος προπονητή του Παναθηναϊκού πριν το ματς με τον Αστέρα για να καθίσει σε κείνο στον πάγκο της ομάδας, θα καταφέρει να λύσει τα προβλήματα αυτά που ταλανίζουν το «τριφύλλι».