Ο υπέροχος Παναθηναϊκός του α' μέρους προηγήθηκε στο 19' με τον Σφιντέρσκι και έχασε ευκαιρίες για το 0-2, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση στο 45' +2' και τελικά έφυγε ηττημένος με 3-1 από το Ρότερνταμ «πληρώνοντας» την αστοχία του και στιγμιαίες αμυντικές αδράνειες.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να προηγήθηκε στο Ρότερνταμ και να έδειξε καλό πρόσωπο για μεγάλο μέρος του αγώνα, ωστόσο και πάλι τελικά έμεινε με άδεια χέρια, αφού δέχθηκε νέα ανατροπή και ηττήθηκε με 3-1 από την Φέγενορντ στο «Ντε Κάιπ» σε αγώνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν για ακόμη μια φορά την έλλειψη συγκέντρωσης σε κάποιες στιγμές, αλλά και την αστοχία τους στις τελικές που έφτιαξαν, με αποτέλεσμα να μείνουν με... άδεια χέρια, παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξαν άσχημα.

Έτσι ξεκίνησαν

Εκπλήξεις υπήρχαν στην ενδεκάδα του Χρήστου Κόντη, αφού η απουσία του Μπακασέτα προκάλεσε διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα.

Το σύστημα παρέμεινε το κλασικό του 4-3-3. Ο Ντραγκόκφσι παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια ενώ η άμυνα έμεινε ίδια κατά τα 3/4 (Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος), με τον Κώτσιρα να παίρνει την θέση του Καλάμπρια. Στην μεσαία γραμμή ο Σιώπης πήρε την θέση του Τσιριβέγια, ο Τσέριν κράτησε φανέλα βασικού ενώ ο Τετέ πήρε θέση στο «10» για να καλύψει το κενό του Μπακασέτα. Στα «φτερά» της επίθεσης, δεξιά βρέθηκε ο Καλάμπρια ενώ αριστερά πήγε ο Τζούρισιτς, που πήρε την θέση του Ζαρουρί. Στην κορυφή της επίθεσης έμεινε ο Σφιντέρσκι.

Για την Φέγενορντ ο Ρόμπι Φαν Πέρσι πήγε κι αυτός στο αγαπημένο του 4-3-3. Στο τέρμα βρέθηκε ο Βέλενροϊτερ. Μπροστά του οι δύο κεντρικοί αμυντικοί ήταν οι Αχμέντχοτζιτς και Σμαλ, αφού προτιμήθηκε να μην ξεκινήσει ο Γουατανάμπε, παρ' ότι ήταν διαθέσιμος. Στο δεξί άκρο της άμυνας πήγε ο Ρέαντ και στο αριστερό ο Μπος.

Στην μεσαία γραμμή πήραν θέσεις ο γνώριμό μας Χουάνγκ και οι Στέιν και Βαλέντε. Στα άκρα της επίθεσης ο Σλίτι ήταν στα δεξιά και ο Χαντζ Μούσα στα αριστερά ενώ ο Ουεντά βρέθηκε στην κορυφή.

Το 0-1 με τον Σφιντέρσκι και η μεγάλη ευκαιρία του Τετέ

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα η Φέγενορντ ήταν εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως μεγάλη φάση δεν υπήρχε.

Αντίθετα οι δύο πλευρές σπαταλούσαν κυρίως καλές προϋποθέσεις. Μία για το «τριφύλλι» με μία παράλληλη σέντρα και άλλες οι τρεις για την Φέγενορντ, οι δύο σαν μη γενόμενες, ωστόσο λόγω οφσάιντ, ενώ μάλιστα στην μία σκόραρε με τον Στέιν,

Τελικά η ομάδα που βρήκε το γκολ στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα ήταν ο Παναθηναϊκός. Στο 18ο λεπτό οι «πράσινοι» έκαναν μία υπέροχη επίθεση με τους Σφιντέρσκι, Τζούρισιτς και Κυριακόπουλο να συνδυάζονται, ο τελευταίος βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια θέση, αλλά νικήθηκε από τον Βέλενροϊτερ, ωστόσο ο Σφιντέρσκι πήρε το ριμπάουντ κι εκτέλεσε με την μία για το 0-1.

Πριν καλά καλά βρει τα πατήματά της η Φέγενορντ, παραλίγο να δεχθεί και δεύτερο τέρμα.Ο Τετέ βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας των Ολλανδών, όμως νικήθηκε από τον Βέλενροϊτερ στο τετ α τετ.

Από την ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο 1-1 της Φέγενορντ

Η Φέγενορντ συνέχισε να προσπαθεί, όμως δυσκολευόταν πολύ να βρει κενά ανάμεσα στις γραμμές του Παναθηναϊκού. Στο 38' είχε μία καλή στιγμή, όταν ο Στέιν φάνηκε να ξεφεύγει από την άμυνα, αλλά ο Τουμπά έδωσε μεγάλη μάχη και τον πρόλαβε προτού εκτελέσει από πολύ καλή θέση. Στο 41' ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά με σουτ, όμως ο Ντραγκόφσκι με διπλή προσπάθεια, αφού αρχικά του έφυγε η μπάλα, μπλόκαρε.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο τελευταίο λεπτό, ο Τετέ είχε μία μεγάλη ευκαιρία, όταν μπήκε από πλάγια αριστερά στην περιοχή και αποφάσισε να εκτελέσει από πλάγια θέση, όμως δεν μπόρεσε για λίγο να βρει εστία.

Στο 45+1' οι «πράσινοι» είχαν ακόμα μία καλή στιγμή. Έβγαλαν ωραία αντεπίθεση με τον Καλάμπρια, που έδωσε στον Τετέ, εκείνος διένυσε λίγα μέτρα με την μπάλα κι έκανε τρομερή πάσα με το εξωτερικό στο Σφιντέρσκι, που πήρε την μπάλα στην περιοχή, προσπάθησε να αποφύγει τον αντίπαλο αμυντικό για να βγει φάτσα με την εστία, όμως βρέθηκε στο έδαφος από το μαρκάρισμα που δέχθηκε και δεν εκτέλεσε ποτέ.

Στην συνέχεια της φάσης η Φέγενορντ βγήκε μπροστά, ο Σλίτι έκανε την σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε από τρεις αμυντικούς του Παναθηναϊκού, έφτασε στον Ριντ, που εκτέλεσε άψογα για το 1-1 και βοήθησε την Φέγενορντ να κλείσει με ιδανικό για κείνη τρόπο το πρώτο μέρος στην πρώτη της μεγάλη ευκαιρία στο ματς.

Το γρήγορο 2-1 και το πέναλτι που πήρε πίσω ο Όσμερς

Στο δεύτερο μέρος οι Ολλανδοί μπόρεσαν να βρουν γρήγορα και δεύτερο γκολ. Μετά από ένα ακίνδυνο σουτ που είχε η κάθε ομάδα, ο Ανίς Χαντζ Μούσα έκανε εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια από τα δεξιά και σκόραρε με εξίσου καλό τελείωμα στο 55ο λεπτό του αγώνα για το 2-1.

Κάπου εκεί τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον Παναθηναϊκό, με την Φέγενορντ να πατάει καλύτερα στο γήπεδο και να έχει σίγουρα καλύτερη ψυχολογία. Κάπου εκεί το «τριφύλλι» χρειάστηκε τον Ντραγκόφσι για να μείνει όρθιος. Ο Πολωνός κίπερ έκανε μία μεγάλη επέμβαση στο 64ο λεπτό, όταν ο Ουέντα βρέθηκε απέναντί του από ωραία κάθετη, όμως εκείνος απέκρουσε το τελείωμά του με το πόδι.

Τρία λεπτά μετά ο Όσμερς υπέδειξε πέναλτι σε σουτ που έγινε πάνω στον Ίνγκασον για χέρι, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR, εκείνος είδε ξανά την φάση και αποφάσισε να πάρει πίσω την απόφασή του.

Η μεγάλη ευκαιρία του Τσέριν και το 3-1 που τελείωσε το ματς

Έπειτα απ' αυτό ο Παναθηναϊκός πήρε λίγη ψυχολογία και ισορρόπησε κάπως το ματς. Μάλιστα ήταν εκείνος που είχε και την επόμενη μεγάλη στιγμή του αγώνα, όταν οι παίκτες του έκοψαν τον Μούσα σε μία επικίνδυνη αντεπίθεση, όπου έκανε πάλι τα δικά του και έφυγαν στην κόντρα. Μετά από ωραία συνεργασία, ο Τσέριν βρέθηκε απέναντι στον Βέλενροϊτερ, αλλά ο Ολλανδός νίκησε και αυτόν.

Αυτή ήταν στην ουσία η τελευταία του μεγάλη στιγμή, αφού ακολούθησε μονάχα μία κεφαλιά του Σλοβένου μέχρι η Φέγενορντ να σκοράρει και πάλι και να κάνει το 3-1 τελειώνοντας το παιχνίδι. Αυτή τη φορά σκόρερ ήταν ο Λάριν, που είχε μπει στο παιχνίδι εννιά λεπτά νωρίτερα στην θέση του Ουέντα.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με το «τριφύλλι» να γνωρίζει δεύτερη σερί ήττα στο Europa League, ξανά από Ολλανδιούς, ξανά με ανατροπή.

MAN OF THE MATCH: Σλιτί. Ο νεαρός εξτρέμ της Φέγενορντ δημιούργησε και τα δύο γκολ της ομάδας του, πραγματοποιώντας μία εμφάνιση γεμάτη από ουσία στα τελευταία μέτρα του γηπέδου.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Τιμόν Βέλενροϊτερ. Ο κίπερ των Ολλανδών ήταν καθοριστικός, έχοντας κρίσιμες επεμβάσεις. Μεγάλο ματς και από τον Μούσα που πέτυχε το δεύτερο γκολ.

Για τον Παναθηναϊκό καλό ματς έκαναν οι Ίνγκασον, Κώτσιρας, Τουμπά και Τσέριν.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού όσον αφορά την ανασταλτική της συμπεριφορά. Κυριακόπουλος και Τζούρισιτς δεν στάθηκαν αμυντικά στο ύψος των περιστάσεων. Και τα δύο γκολ των Ολλανδών ήρθαν από την δική τους πλευρά. Από τον δεξιό μπακ και τον δεξιό εξτρέμ.

Στην ίδια κατηγορία και η αναποτελεσματικότητα των παικτών του Κόντη στις μεγάλες ευκαιρίες που έφτιαξαν.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Παναθηναϊκός έχασε την συγκέντρωσή του για διαμαρτυρίες στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους, άργησε να επιστρέψει σε θέση άμυνας και η Φέγενορντ τον τιμώρησε με την ισοφάριση του σκορ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Όσμερς έδωσε ένα ανύπαρκτο πέναλτι στον Ίνγκασον και το VAR τον γλίτωσε από το λάθος σε μία ξεκάθαρη φάση. Κατά τα άλλα χάρισε κίτρινες στους γηπεδούχους.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός έχασε απόψε στο Ρότερνταμ με 3-1 από την Φέγενορντ, παρουσιάζοντας τις γνωστές του παθογένειες. Την αδυναμία να σκοράρει πάνω από ένα γκολ, και την ακόμη μεγαλύτερη αδυναμία του να διαχειριστεί σωστά ένα προβάδισμα μέσα στα παιχνίδια. Δεν ήταν για να χάνει απόψε αλλά έχασε. Ξανά με έναν παρόμοιο τρόπο...

Ενδεκάδες:

Φέγενορντ (Φαν Πέρσι): Βέλενροϊτερ, Αχμέντχοντζιτς, Σμαλ, Μπος (65' Ουατανάμπε), Ριντ (78' Νιέβκοοπ), Χουάνγκ (46' Ταργκαλίνε), Βαλέντε, Στέιν, Χαντζ Μούσα, Σλίτι (65' Σάουερ), Ουέντα (81' Λάριν).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας (84' Ταμπόρδα), Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ (69' Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τζούρισιτς (69' Ζαρουρί), Σφινέρσκι.