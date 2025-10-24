Κόντης: «Πολλές φορές το αποτέλεσμα αδικεί τους παίκτες, θα πρέπει να είναι πιο σκληροί με την αυτοκριτική τους»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τα προβλήματα που εμφάνιση απόψε η ομάδα του, για την κακή... συνήθεια που έχει ξεκινήσει ενώ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το μέλλον του.

Απογοητευμένος με την εξέλιξη του αγώνα και την ήττα του Παναθηναϊκού με 3-1 από την Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης, που τόνισε πως είναι ικανοποιημένος για την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο μέρος, με εξαίρεση το τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μέρους, όπου έγιναν λάθη που επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε τι φταίει κατά τη γνώμη του για την κακή... συνήθεια της ομάδας του να μην παίρνει τη νίκη στα ματς που προηγείται ενώ αναφέρθηκε και στο μοναδικό πράγμα που εκείνος θεωρεί ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το... φάρμακο για το πρόβλημα αυτό.

Τέλος, σε ερώτηση που έγινε για το μέλλον του ανέφερε πως δεν έχει σχολιάσει κάτι και όλα αυτά θα τα δούν από αύριο.

Για την εικόνα του δευτέρου μέρους και τι έφταιξε:

«Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν πολύ διαβασμένη. Δεν τους αφήσαμε να παίξουν από τον άξονα. Τα παιδιά εξυπηρέτησαν πολύ καλά. Τους εξουδετερώσαμε, βάλανε ένα γκολ, μπορούμε να πετύχουμε κι άλλο. Για μένα αυτό το δίλεπτο είναι που έκανε την διαφορά. Χάλασε το μυαλό μας εκεί. Δώσαμε τον αντίπαλο αυτό που ήθελε.

Εδώ και πολύ καιρό παίζουμε χωρίς πολύ σημαντικούς παίκτες στην ομάδα, όμως πρέπει να παίξουμε με την λύση που έχουμε. Μπορούσαμε εύκολα να διατηρήσουμε το προβάδισμα στο πρώτο μέρος και να μπούμε καλύτερα στο δεύτερο, όμως δεν τα καταφέραμε».

Για το γεγονός πως η ομάδα πολλές φορές όταν προηγείται δεν κερδίζει:

«Πολλά φταίνει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες στον αντίπαλο. Στο πρώτο μέρος δεν θυμάμαι την Φέγενορντ να έχει άλλη τελική, μία φύσει επιθετική ομάδα. Για κάποιο λόγο όταν δεχόμαστε γκολ, κάτι συμβαίνει. Νιώθουν το βάρος τα παιδιά. Υπάρχουν πράγματα να γίνουν για να μην συμβαίνει αυτό. Να πάρεις ένα φάουλ, να ηρεμήσεις το παιχνίδι. Όμως η μόνη σίγουρη λύση είναι οι συνεχόμενες νίκες.

Υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό τους. Φάγαμε γκολ και τώρα τι κάνουμε; Είναι κρίμα ομως γιατί η ομάδα έχει στοιχεία και πρέπει να τα βγάζειν για όλο το ματς και όχι για διαστήματα».

Για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού:

«Δεν μπορεί να χάνεις τέτοιες ευκαιρίες στο επίπεδο αυτό (Τσέριν, Τετέ). Στην Βέρνη τις κάναμε γκολ. Όταν δίνεις μεγάλες ευκαιρίες στον αντίπαλο, δεν σου χαρίζει τίποτα. Οι ομάδες χτίζοηυν χαρακτήρα από τις νίκες. Τότε αποκτάς αυτοπεποίθηση και καλή ψυχολογία. Η καλή αμυντική λειτουργεία δίνει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να καταλάβουμε πως το μηδέν στην άμυνα είναι σημαντικό. Από κει πρέπει να ξεκινάς όταν είσαι φύσει επιθετική ομάδα. Θεωρώ πως η ομάδα αυτή μπορεί να δείξει καλύτερο πρόσωπο. Αδικεί τα παιδιά πολλές φορές το αποτέλεσμα. Κι εκείνοι θα πρέπει να είναι πιο σκληροί με την αυτοκριτική τους. Να δώσουν περισσότερα, γιατί μπορούν».

Για το αν είναι το τελευταίο του παιχνίδι:

«Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σ' αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι που τελείωσε και τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε από αύριο».