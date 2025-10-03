Οι οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ ζήτησαν την απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου από τον πάγκο της ομάδας κι εκείνος έδωσε την δική του απάντηση στην... καζούρα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει «εκτροχιαστεί» από την πορεία της τη φετινή σεζόν! Μετά την απόλυση του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, το τιμόνι ανέλαβε ο Άγγελος Ποστέκογλου, ωστόσο τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς για τον πρώην προπονητή της Τότεναμ.

Μετά από έξι παιχνίδια στον πάγκο των Reds, ο Ποστέκογλου δεν έχει καταφέρει να βγάλει την ομάδα του νικήτρια από το γήπεδο και κατά συνέπεια ούτε να καταλαγιάσει την γκρίνια των φιλάθλων της Φόρεστ. Οι οποίοι, μετά τη νέα ήττα από τη Μίντιλαντ στο Europa League, δεν δίστασαν να τραγουδήσουν συνθήματα κατά του Ποστέκογλου ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Ο ίδιος, ερωτηθείς μετά την αναμέτρηση με τους Δανούς για τα εν λόγω συνθήματα, έδωσε δίκιο στους απογοητευμένους οπαδούς και τόνισε ότι τα θετικά αποτελέσματα... πλησιάζουν.

«Οι οπαδοί είναι απογοητευμένοι και έχουν κάθε δικαίωμα να εκφέρουν τη γνώμη τους. Άκουσα την άποψή τους. Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια στο ποδόσφαιρο! Υποθέτω ότι φταίει το κλίμα που επικρατεί και φαίνεται πως έτσι έχουν τα πράγματα.

Δεν είναι κάτι που μπορώ να ελέγξω. Πρέπει απλώς να φροντίσω να νικήσουμε και πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω την τύχη της ομάδας. Καταλαβαίνω ότι το κλίμα δεν είναι καλό και κατανοώ τη στάση των ανθρώπων αυτή τη στιγμή, ειδικά απέναντί μου, αλλά αυτό ποτέ δεν ήταν κάτι που με ανησυχούσε. Είμαστε στη σωστή πορεία και όταν ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο, θα βρεθούμε σε καλό δρόμο», δήλωσε ο 60χρονος τεχνικός.