Με γκολ του Χάαλαντ, η Μάντσεστερ Σίτι λύγισε με 1-0 την Κόβεντρι και έκανε το 3/3 στην Premier League. Στο 0-0 έμειναν Νότιγχαμ Φόρεστ και Τότεναμ.

Αγχώθηκε αλλά κατέβαλε την αντίσταση της Κόβεντρι η Μάντσεστερ Σίτι, που επικράτησε 1-0 εντός έδρας των νεοφώτιστων και έκανε το 3/3 στην Premier League. Οι Πολίτες είδαν την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ να τους κοντράρει στα ίσα στο Έτιχαντ και να σπαταλά μπόλικες αξιόλογες ευκαιρίες, εντούτοις μία καρφωτή κεφαλιά του Χάαλαντ στο 25ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση. Ντεμπούτο με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έκανε ο Φερνάντες, που αγωνίστηκε για 76 λεπτά.

Τον πρώτο της βαθμό πήρε η Τότεναμ, που έμεινε στο 0-0 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ εκτός έδρας. Οι γηπεδούχοι είδαν να ακυρώνεται γκολ του Γουίλιαμς στο 66ο λεπτό, αποσπώντας για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική βαθμό από ομάδα του Big Six της Premier League. Οι δε Λονδρέζοι, ψάχνουν ακόμα την πρώτη τους φετινή νίκη...

Στο Μπράιτον, η τοπική ομάδα έμεινε στο 1-1 με τη Λιντς, με τον Μπάμπη Κωστούλα να αγωνίζεται βασικός για τους γηπεδούχους. Τα Παγώνια πήραν το προβάδισμα με γκολ του Μπογκλ στο 15', με τον Βούσκοβιτς να ισοφαρίζει για τους Γλάρους στο 71', διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Ισοπαλία με το ίδιο σκορ είχαμε και ανάμεσα σε Μπρέντφορντ και Σάντερλαντ, με το 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες να διαμορφώνεται στο δεύτερο μέρος, αφού ο Γιάνελτ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 57' και ο Λε Φε διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα ευστοχώντας σε πέναλτι στο 82ο λεπτό.

Τέλος, μεγάλη ανατροπή έκανε η Κρίσταλ Πάλας, που επιβλήθηκε 3-2 εκτός έδρας της Φούλαμ. Δις προηγήθηκε η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα με τους Κινγκ (11') και Πέρεθ (42'), ισάριθμες απαντήσεις έδωσε για τους Αετούς ο Μίτσελ (35', 54'), με τον Τσίλγουελ να... τεζάρει τους γηπεδούχους στο 77ο λεπτό.

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