Το αρνητικό ξεκίνημα του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ έλαβε συνέχεια μετά την ήττα των Reds από την Μίντιλαντ στο Europa League, με τους οπαδούς της ομάδας να τραγουδάνε για... την απόλυσή του.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Άγγελου Ποστέκογλου δεν λέει να σηκώσει κεφάλι! Η ιστορική βραδιά στο «Σίτι Γκράουντ», στον πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας στην επιστροφή της στην Ευρώπη, συνδυάστηκε με ήττα από την Μίντιλαντ (2-3) στο Europa League, λίγες ημέρες μετά από την «απόδραση» της Σάντερλαντ.

Το ματς απέναντι στους Δανούς σηματοδότησε παράλληλα και ένα αρνητικό ρεκόρ για τον σύλλογο. Για τον Ποστέκογλου δε, η πίεση είναι ήδη αφόρητη. Αυτό ήταν το έκτο παιχνίδι του στον πάγκο της Φόρεστ, μετρώντας πια τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες. Το γεγονός ότι έμεινε χωρίς νίκη στα έξι πρώτα του ματς, τον «έχρισε» τον πρώτο προπονητή της Φόρεστ που φτάνει σε μία τέτοια αρνητική επίδοση, εδώ και 100 χρόνια.

100 - Ange Postecoglou has become the first permanent Nottingham Forest manager for 100 years to fail to win any of his first six games in charge of the club (D2 L4), since John Baynes failed to win any of his first seven games in August/September 1925. Mate. pic.twitter.com/DjI3Jd4BRT — OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2025

Οι οπαδοί της Φόρεστ πάντως δεν έχουν δει με καλό μάτι τον διάδοχο του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο! Οι ίδιοι, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, στράφηκαν κατά του νέου προπονητή της ομάδας τους φωνάζοντας το... αγαπημένο στα αγγλικά γήπεδα σύνθημα «Θα απολυθείς το πρωί»!