Η αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Νιούκαστλ (5/10) θα είναι κρίσιμη και μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις γύρω από τον Άγγελο Ποστέκογλου στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το μέλλον του Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ «κρέμεται από μία κλωστή», σύμφωνα με την Daily Mail, με το ερχόμενο παιχνίδι απέναντι στη Νιούκαστλ να μοιάζει καθοριστικό για τον Ελληνοαυστραλό κόουτς. Ο ίδιος μετρά ήδη έξι αγώνες χωρίς νίκη και βρίσκεται υπό έντονη πίεση, μόλις 24 ημέρες μετά την πρόσληψή του.

Η Φόρεστ φιλοξενείται την Κυριακή (5/10) στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» από τις Καρακάξες, πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μια ενδεχόμενη ήττα θα μπορούσε να φέρει την ομάδα στη ζώνη του υποβιβασμού, κάνοντας το έργο του Ποστέκογλου δυσκολότερο και τη θέση του πιο δυσμενή, όπως αναφέρουν οι Άγγλοι.

Η χθεσινή (2/10) ήττα από τη Μίντιλαντ στο «Σίτι Γκράουντ», μπροστά στον Βαγγέλη Μαρινάκη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις εξέδρες. Οι φίλοι της Φόρεστ τραγούδησαν συνθήματα ζητώντας την απομάκρυνση του 60χρονου, ενώ δεν έλειψαν και φωνές υπέρ του πρώην προπονητή των Reds, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος απολύθηκε μόλις τον περασμένο μήνα.