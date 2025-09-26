Τα highlights από την τεσσάρα του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τρόπο ονειρικό τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League.

Το τριφύλλι με πρωταγωνιστή τον Μαροκινό Ανάς Ζαρουρί διέλυσε με 4-1 τη Γιουνγκ Μπόις και είναι πρώτος στη βαθμολογία.

Ο Σφιντέρσκι έκανε το 1-0 στο 10' και μετά πήρε τη σκυτάλη ο Ζαρουρί. Ο ταλαντούχος εξτρέμ στο 13' έκανε το 2-0, στο 19' το 3-0 και οι Ελβετοί μείωσαν στο 25' με τον Γιάνκο. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι αλήθεια ότι πίεσαν για το 3-2. Έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο οι πράσινοι «έσβησαν» το ματς και με τον Ζαρουρί στο 65' έγινε το 4-1 και τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι.

Δείτε τα highlights του αγώνα