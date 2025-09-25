Εντυπωσιακό πέρασμα του Παναθηναϊκού από τη Βέρνη και η τεσσάρα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις τον φέρνει στην κορυφή της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στην Ελβετία, διέλυσε με 4-1 τη Γιούνγκ Μπόις και με το... καλησπέρα της League Phase του Europa League βρέθηκε στην κορυφή. Οι Πράσινοι δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στους γηπεδούχους και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Στην 21η θέση ο ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία. Την Γκόου Αχεντ φιλοξενεί ο Παναθηναϊκός, ενώ ο «Δικέφαλος» ταξιδεύει στο Βίγκο για την αναμέτρηση με τη Θέλτα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογία μετά τις αναμετρήσεις της πρεμιέρας

Η 1η αγωνιστική

Μίντιλαντ - Στούρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ 1-1

Μάλμε - Λουντογκόρετς 1-2

Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Μπράγκα - Φέγενορντ 1-0

Νις - Ρόμα 1-2

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε 3-1

Φράιμπουργκ - Βασιλεία 2-1

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα 0-1

Λιλ - Μπραν 2-1

Άστον Βίλα - Μπολόνια 1-0

Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4

Ουτρέχτη - Λιόν 0-1

Ρέιντζερς - Γκενκ 0-1

Σάλτσμπουργκ - Πόρτο 0-1

Στουτγκάρδη - Θέλτα 2-1

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 1-1

Η βαθμολογία



1. Παναθηναϊκός 4-1 3

2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-1 3

3. Μίντιλαντ 2-0 3

4. Λουντογκόρετς 2-1 3

4. Ρόμα 2-1 3

6. Φράιμπουργκ 2-1 3

6. Λιλ 2-1 3

6. Στουτγκάρδη 2-1 3

9. Στεάουα 1-0 3

9. Γκενκ 1-0 3

9. Λιόν 1-0 3

9. Πόρτο 1-0 3

13. Άστον Βίλα 1-0 3

13. Μπράγκα 1-0 3

15. Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 1

16. Μπέτις 2-2 1

17. Σέλτικ 1-1 1

17. Πλζεν 1-1 1

19. Ερυθρός Αστέρας 1-1 1

19. Φερεντσβάρος 1-1 1

21. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 1

21. ΠΑΟΚ 0-0 1

23. Βασιλεία 1-2 0

23. Μπραν 1-2 0

23. Θέλτα 1-2 0

26. Μάλμε 1-2 0

26. Νις 1-2 0

28 Μπολόνια 0-1 0

28. Φέγενορντ 0-1 0

28. Γκο Αχέντ 0-1 0

28. Ρέιντζερς 0-1 0

28. Ζάλτσμπουργκ 0-1 0

28. Ουτρέχτη 0-1 0

34. Φενέρμπαχτσε 1-3 -2 0

35. Στουρμ Γκρατς 0-2 0

36. Γιουνγκ Μπόις 1-4 0



Η 2η αγωνιστική (2 Οκτωβρίου)