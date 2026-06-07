Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ θα προσθέσει στο τιμ του τον αναλυτή της Κοπεγχάγης Νίκλας Πέντερσεν.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ σχεδιάζει από την πρώτη στιγμή που συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό την ομάδα που θα έχει στην Αθήνα κι ένα από τα μέλη της θα είναι ο αναλυτής της Κοπεγχάγης Νίκλας Ρις Σκούσγκαρντ Πέντερσεν.

Αυτό αναφέρεται σε ρεπορτάζ της «Bold». Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Από την Κοπεγχάγη στην Αθήνα.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ σύντομα θα φοράει τα ρούχα της δουλειάς του στον Παναθηναϊκό και θα περιβάλλεται από μερικά γνώριμα πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bold, ο αναλυτής της Κοπεγχάγης Νίκλας Ρις Σκούσγκαρντ Πέντερσεν, μετακομίζει στον μεγάλο ελληνικό σύλλογο.

Αυτό θα του επιτρέψει να συνεχίσει τη στενή συνεργασία που είχε με τον Γιάκομπ Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη για περισσότερα από τρία χρόνια. Ο Νίστρουπ έχει ήδη πάρει τον βοηθό του προπονητή Στέφαν Μάντσεν στον Παναθηναϊκό. Ταυτόχρονα, ένα αγαπητό και σεβαστό στέλεχος της Κοπεγχάγης ήρθε η ώρα να φύγει. Μόλις τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο σύλλογος εξασφάλισε νέα συμφωνία με τον Νίκλας Ρις Σκούσγκαρντ Πέντερσεν και σε αυτό το πλαίσιο ο τότε αθλητικός διευθυντής Σούνε Σμιθ-Νίλσεν δήλωσε, μεταξύ άλλων:

"Ο Νίκλας υπήρξε σημαντικό στέλεχος εδώ και αρκετές σεζόν, όσον αφορά τη διασφάλιση της σωστής ανάλυσης της δικής μας ομάδας και κυρίως των αντιπάλων. Ο Νίκλας, σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα ανάλυσης, είναι εξαιρετικά επαγγελματικά καταρτισμένος, σχολαστικός και έχει μια καινοτόμο προσέγγιση στον τομέα του".

Τώρα, ο αναλυτής θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου εκτός από τη συνεργασία με τον Γιάκομπ Νίστρουπ, θα έχει και μια καθημερινή ρουτίνα με τον πρώην βοηθό της Κοπεγχάγης Στέφαν Μάντσεν, ο οποίος επίσης πηγαίνει στον Παναθηναϊκό.

Ο Νίκλας Ρις Σκούσγκαρντ Πέντερσεν έχει άδεια προπονητή κατηγορίας Α της ομοσπονδίας της Δανίας κι εργάζεται ως αναλυτής στην πρώτη ομάδα της Κοπεγχάγης από το 2021».