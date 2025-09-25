Mε πρωταγωνιστή τον Ανάς Ζαρουρί που πέτυχε χατ τρικ, ο Παναθηναϊκός πέρασε - με πολλούς «αναπληρωματικούς» - σαν σίφουνας από τη Βέρνη, συνέτριψε με 4-1 την Γιουνγκ Μπόις και πήρε θριαμβευτικά το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός με τρομερή εμφάνιση, απίθανη ευστοχία και τον Ανάς Ζαρουρί να σκοράρει τρεις φορές, νίκησε την Γιανγκ Μπόις με 4-1 στη Βέρνη και ξεκίνησε με τρόπο ονειρικό την φετινή του παρουσία στη league phase του Europa League.

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Έτσι παρατάχθηκε το Τριφύλλι

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Τον Μλαντένοβιτς αριστερό μπακ, τον Κώτσιρα δεξιό και τους Ίνγκασον και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας η τριάδα στον άξονα του κέντρου. Αριστερός εξτρέμ ο Ζαρουρί δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.

Μαγικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό!

Ένα ξεκίνημα βγαλμένο από τα πιο όμορφα όνειρα των φίλων του Παναθηναϊκού, ήταν αυτό στην Βέρνη. Οι ποδοσφαιριστές του Κόντη έκαναν… όργια στο πρώτο εικοσάλεπτο και πριν καλά – καλά το καταλάβουν οι Ελβετοί, ο φωτεινός πίνακας του Wankdorf Stadion, έγραφε Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 0-3. Το σκορ άνοιξε για το Τριφύλλι ο Σφιντέρσκι στο 10’ όταν μετά από σέντρα του Ζαρουρί, ο Τετέ έκανε ένα σκαστό σουτ και ο Πολωνός μπήκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα.

Η μπαγκέτα στη συνέχεια πέρασε στον Ζαρουρί και εκείνος με one man show και δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά, έδωσε διαστάσεις στο προβάδισμα των πράσινων. Αρχικά στο 13’ με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από ασταθή απομάκρυνση της άμυνας των Ελβετών και εν συνεχεία στο 19’ παίρνοντας το ριμπάουντ από την απόκρουση του Κέλερ στο σουτ του Μπακασέτα.

Έβγαλε αντίδραση η Γιουνγκ Μπόις

Οι γηπεδούχοι ξεπέρασαν το σοκ των τριών γκολ του Παναθηναϊκού και έβγαλαν αντίδραση, καταφέρνοντας να μειώσουν στο σκορ, χάρη σε γκολ του Τζάνκο στο 25’. Μάλιστα, μέχρι και το φινάλε του πρώτου μέρους, πίεσαν το Τριφύλλι και απώλεσαν δύο σημαντικές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ.

Το κερασάκι στην τούρτα από τον MVP Ζαρουρί!

Στην επανάληψη, ο ρυθμός της αναμέτρησης δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν του πρώτου μέρους. Ο Παναθηναϊκός, χαμήλωσε το τέμπο και κρατώντας με άνεση το προβάδισμά του, έψαξε το γκολ με το οποίο θα «κλείδωνε» οριστικά και αμετάκλητα την μεγάλη νίκη. Τελικώς, το βρήκε στο 69’ όταν ο Ζαρουρί μετά από υπέροχη σέντρα του Κώτσιρα, έκανε χατ τρικ και υπέγραψε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό «διπλό» του τριφυλλιού.

Φυσικά, σε εκείνο το χρονικό σημείο, οι όποιες ελπίδες των γηπεδούχων για να πάρουν κάτι από το παιχνίδι έσβησαν οριστικά και τα εναπομείναντα λεπτά έμοιαζαν διαδικαστικά. Το πάρτι στην εξέδρα των φίλων του Παναθηναϊκού είχε «ανάψει» για τα καλά και το μόνο που απέμενε ήταν το τελευταίο σφύριγμα του Ισπανού διαιτητή.

MAN OF THE MATCH: Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός έβαλε… μαζεμένα τα πρώτα του γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Με το χατ τρικ που πέτυχε ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της μεγάλης νίκης του Τριφυλλιού. Και δεν ήταν μόνο τα γκολ. Πολύ δραστήριος στο διάστημα που αγωνίστηκε, δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα της Γιουνγκ Μπόις.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Γιάννης Κώτσιρας. Ο Έλληνας δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετικός και βοήθησε σημαντικά στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Από δική του πάσα στον Μπακασέτα ξεκινάει το τρίτο γκολ του Τριφυλλιού, ενώ από δική του σέντρα ο Ζαρουρί πέτυχε το τέταρτο πράσινο γκολ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η άμυνα της Γιουνγκ Μπόις θύμιζε… ελβετικό τυρί. Οι πράσινοι, ειδικά στο πρώτο μέρος πέτυχαν τρία γκολ και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για 1-2 ακόμα! Πολύ ασταθής και ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, που έδωσε δεύτερες ευκαιρίες στους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Κέλερ ήταν μία… πηγή κινδύνου για την ομάδα του. Ειδικά, όμως, στη φάση του 0-3, ο τερματοφύλακας των Ελβετών έκανε δώρο το γκολ στον Ζαρουρί που είπε «ευχαριστώ» κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: O Ρικάρντο ντε Μπούργκος έβγαλε το ματς με σχετική άνεση. Χωρίς το μεγάλο λάθος, πήρε τη σωστή απόφαση σε όσες περιπτώσεις χρειάστηκε.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Μεγάλη νίκη, τόσο από ψυχολογικής, όσο και από βαθμολογικής άποψης, νίκη για τον Παναθηναϊκό στην Ελβετία. Οι πράσινοι έστησαν πάρτι στην Βέρνη στο πρώτο 20λεπτο του ματς και στη συνέχεια το διαχειρίστηκαν, φτάνοντας στο πρώτο τους τρίποντο στη League Phase του Europa League.

Γιουνγκ Μπόις (Τζόρτζιο Κοντίνι): Κέλερ, Χατζάμ, Ζούκρου, Φερνάντες, Φάσναχτ (77’ Πεκ), Τζάνκο (77’ Άντριους), Μπενίτο, Ζίγκοβιτς (66’ Ραβέλοσον), Μάλες, Μοντέιρο (66’ Κόλει), Μπεντιά (66’ Κόρντοβα).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες (76’ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (84’ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (70’ Κυριακόπουλος), Τετέ (76’ Καλάμπρια), Σφιντέρσκι (70’ Ντέσερς).