Σαχτάρ: Έξαλλος ο Αρντά Τουράν επιτέθηκε φραστικά στον διαιτητή στο ματς με την Καρπάτι (vid)
Λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τον 3ο προκριματικό του Europa League (14/8, 21:00), η Σαχτάρ «γκέλαρε» στην έδρα της Καρπάτι, αφού έμεινε στο 3-3 για το ουκρανικό πρωτάθλημα.
Ο Αρντά Τουράν πραγματοποίησε σημαντικό ροτέισον, αφού άφησε εκτός αρχικής σύνθεσης πέντε παίκτες που αγωνίστηκαν στη «λευκή ισοπαλία» του ΟΑΚΑ, ενώ μετά το πέρας του αγώνα δήλωσε αρκετά εκνευρισμένος πως με τέτοιες εμφανίσεις δεν γίνεται η Σαχτάρ να λέγεται μεγάλη ομάδα.
Ωστόσο, αυτό που έχει γίνει viral από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι η εν εξάλλω φραστική επίθεση του πρώην Τούρκου χαφ στον διαιτητή του αγώνα, για μια υπόδειξή του. Ο Τουράν φανερά νευριασμένος κινήθηκε προς το μέρος του ρέφερι και φέρεται να του είπε «Σκ@σε που@@@ γιε», αντικρίζοντας στη συνέχεια την κίτρινη κάρτα.
Arda Turan ukrayna’da had bildiriyor!— 𓄂օղur. (@aslanonjr) August 10, 2025
Aslanım benim adam adam🫶
pic.twitter.com/CLHhM5iLof
