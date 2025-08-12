Ο τεχνικός της αντιπάλου του Παναθηναϊκού είχε φραστικό επεισόδιο με τον διαιτητή του αγώνα με την Καρπάτι, όπου η Σαχτάρ έμεινε στο 3-3.

Λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τον 3ο προκριματικό του Europa League (14/8, 21:00), η Σαχτάρ «γκέλαρε» στην έδρα της Καρπάτι, αφού έμεινε στο 3-3 για το ουκρανικό πρωτάθλημα.

Ο Αρντά Τουράν πραγματοποίησε σημαντικό ροτέισον, αφού άφησε εκτός αρχικής σύνθεσης πέντε παίκτες που αγωνίστηκαν στη «λευκή ισοπαλία» του ΟΑΚΑ, ενώ μετά το πέρας του αγώνα δήλωσε αρκετά εκνευρισμένος πως με τέτοιες εμφανίσεις δεν γίνεται η Σαχτάρ να λέγεται μεγάλη ομάδα.

Ωστόσο, αυτό που έχει γίνει viral από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι η εν εξάλλω φραστική επίθεση του πρώην Τούρκου χαφ στον διαιτητή του αγώνα, για μια υπόδειξή του. Ο Τουράν φανερά νευριασμένος κινήθηκε προς το μέρος του ρέφερι και φέρεται να του είπε «Σκ@σε που@@@ γιε», αντικρίζοντας στη συνέχεια την κίτρινη κάρτα.