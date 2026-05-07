Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο έγραψαν τη δική τους ιστορία, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό της Λειψίας και στις 27 Μαΐου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Conference League.

Τεράστια πρόκριση για την Κρίσταλ Πάλας η οποία στην παρθενική της παρουσία στη διοργάνωση έφτασε στον τελικό του Conference League. Νίκησε ξανά τη Σαχτάρ, με 2-1, και πλέον είναι ένα βήμα από το να κατακτήσει τον τρίτο της τίτλο σε μόλις έναν χρόνο. Η Σαχτάρ μπήκε καλύτερα, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ. Αυτό όμως, το βρήκε η Κρίσταλ Πάλας, μόλις στο 10ο λεπτό. Ο Γέρεμι Πίνο κατάφερε να σκοράρει, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Οι «Αετοί» όμως, χτύπησαν ξανά και στο 25΄ πέτυχαν το γκολ. Έπειτα από ωραία αντεπίθεση, ο Γουόρτον έκανε υπέροχη ντρίπλα, σούταρε, αλλά ο Ρίζνικ έδιωξε. Το… ριμπάουντ όμως κατέληξε στον Μουνιόζ, ο οποίος απο πλάγια έκανε το σουτ και από τα πόδια του Ενρίκε κατέληξε στα δίχτυα.

Ο Βραζιλιάνος έδωσε ανάσα στη Σαχτάρ, αφού στο 34' μοίρασε για τον Εγκινάλντο που πέτυχε το 1-1 με τρομερό πλασέ. Στο 52' η Πάλας πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο Μίτσελ έκανε τη σέντρα και ο Σαρ με προβολή διαμόρφωσε το 2-1. Οι Λονδρέζοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, κράτησαν το υπέρ τους αποτέλεσμα και με συνολικό σκορ 5-2 βρέθηκε στον ιστορικό τελικό.



Το Στρασβούργο είπε αντίο στο όνειρο του πρώτου ευρωπαϊκού τελικού, γνωρίζοντας έναν σκληρό και απογοητευτικό αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στα ημιτελικά του Conference League. Μετά την ήττα 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Βαγιέκας, η ομάδα της Μαδρίτης πέτυχε ακόμα μια σπουδαία νίκη, πάλι με το ίδιο σκορ (1-0).

Λίγες εβδομάδες μετά τη μαγική ανατροπή απέναντι στη Μάιντς στα προημιτελικά το Στρασβούργο παρουσιάστηκε αυτή τη φορά χωρίς ενέργεια, χωρίς έμπνευση και κυρίως χωρίς την απαραίτητη ψυχή για να διεκδικήσει κάτι μεγαλύτερο. Αντίθετα, η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ ήταν εξαιρετική, είχε φάσεις και τον τρόπο να εξασφαλίσει ιστορικό εισιτήριο για τον τελικό. Η πίεση των Ισπανών απέδωσε λίγο πριν το ημίχρονο. Ο Αλεμάο εκμεταλλεύθηκε την αδράνεια των γηπεδούχων και από εξαιρετική θέση στο 42' διαμόρφωσε το 1-0. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους Γάλλους ήρθε στο 73', όταν ο Βαλεντίν Μπάρκο αστόχησε από εξαιρετική θέση. Στις καθυστερήσεις το Στρασβούργο κέρδισε πέναλτι όμως ο Ενσίσο, αστόχησε από τα έντεκα βήματα, αφού νικήθηκε από τον Μπατάγια. Δεύτερος αποκλεισμός για το Στρασβούργο μετά από αυτόν από τη Νις στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας. Έτσι, η χρονιά που έμοιαζε ονειρική μετατράπηκε σε απογοήτευση.