Ευχάριστα τα νέα για τον Ρουί Βιτόρια με τον Πορτογάλο τεχνικό να βλέπει τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση και ανεβάζει ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες να αγωνιστεί στη ρεβάνς με την Σαχτάρ στην Πολωνία.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την Δευτέρα την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Σαχτάρ στην Πολωνία στη ρεβάνς του 0-0 για τον 3ο προκριματικό του Europa League. Τα ευχάριστα για τον Ρουί Βιτόρια είναι πως ο Φώτης Ιωαννίδης προπονήθηκε κανονικά και έτσι οι πιθανότητες να αγωνιστεί στη ρεβάνς αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Αναλυτικά οι «πράσινοι» ανέφεραν τα εξής στην επίσημη ιστοσελίδα τους: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας».