Ο Αρντά Τουράν ανακάτεψε την τράπουλά του και η Σαχτάρ, λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς της απέναντι στον Παναθηναϊκό, υπέστη την πρώτη της απώλεια βαθμών στο ουκρανικό πρωτάθλημα, μένοντας στο 3-3 στην έδρα της Καρπάτι.

Τα έκανε... θάλασσα η Σαχτάρ, που στραβοπάτησε για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Κι αυτό λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην Πολωνία για τη ρεβάνς των ευρωπαϊκών τους «μαχών» στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Αρντά Τουράν πραγματοποίησε σημαντικό ροτέισιον με πέντε συνολικά αλλαγές σε σχέση με το ματς στο ΟΑΚΑ και είδε την ομάδα του να προηγείται τρεις φορές στην έδρα της Καρπάτι αλλά να δέχεται ισάριθμες απαντήσεις και στο τέλος να συμβιβάζεται αναγκαστικά με τον βαθμό της ισοπαλίας. Έτσι, οι Ουκρανοί έπεσαν στην 3η θέση του πρωταθλήματός τους. Εκτός αποστολής έμεινε ξανά ο - πιθανότατα κορυφαίος παίκτης τους - Κέβιν, που φαίνεται πως δύσκολα θα δώσει το «παρών» απέναντι στο «τριφύλλι».

Ο Νιούερτον άνοιξε το σκορ για τη Σαχτάρ στο 9' και ο Ελίας τής έδωσε ξανά το προβάδισμα στο 23' μετά την προσωρινή ισοφάριση της Καρπάτι στο 18'. Οι γηπεδούχοι έφεραν ξανά το ματς στα ίσα στο 77', όμως η Σαχτάρ βρήκε και πάλι δίχτυα με τον Άλισον στο 82' και πίστεψε πως αυτό θα ήταν αρκετό για το τρίποντο. Παρ'όλα αυτά, η Καρπάτι είχε τον τελευταίο λόγο αφού με γκολ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 3-3 και πήρε τον βαθμό.

Η σύνθεση της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Κονόπλια, Γκραμ (78' Ματβιένκο), Μποντάρ, Αζάροβι, Μάρλον (62' Γκλουτσένκο), Μπονταρένκο, Σουντάκοφ, Πεδρίνι (46' Σβεντ), Νιούερτον (62' Ορτσερέτκο), Ελίας (62' Άλισον).