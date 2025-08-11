Έξαλλος ο προπονητής της Σαχτάρ: «Έτσι δεν μπορούμε να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα!»

Ο προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Αρντά Τουράν, παρουσιάστηκε φανερά απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του λίγες μέρες πριν την ρεβάνς με τον Παναθηναικό και συγκεκριμένα μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Καρπάτι Λβιβ

Ο Αρντά Τουράν παρουσιάστηκε έξαλλος με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του πριν την ρεβάνς με τον Παναθηναικό. Μετά την αναμέτρηση της Σαχτάρ Ντόνετσκ επί της Καρπάτι Λβιβ για το ουκρανικό πρωτάθλημα και το τελικό 3-3, ο Τούρκος προπονητής μίλησε με «σκληρή γλώσσα» για τους ποδοσφαιριστές του.

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει την κόπωση των παικτών του, σε καμία περίπτωση δεν τους δικαιολογεί και παρουσιάζεται προβληματισμένος. Σύμφωνα με τον ίδιο μια ομάδα που δέχεται τρία γκολ από την Καρπάτι δεν μπορεί να θεωρείται μεγάλη και ο Τουράν ψάχνει να βρει λύσεις για να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα της Σαχτάρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο τεχνικός της Σαχτάρ:

«Έπρεπε να έχουμε παίξει πολύ καλύτερα, αλλά αρχίζει και βγαίνει πλέον η κόπωση των παικτών από το γεμάτο πρόγραμμα και τις συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις από τα προκριματικά. Δεν είμαι εδώ για να ψάχνω για δικαιολογίες.

Το μόνο που μπορώ και θέλω να πω είναι ότι θα ψάξω για λύσεις στα προβλήματα. Όταν παίζουμε έτσι δεν μπορούμε να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα, είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε τρία τέρματα σε 90 λεπτά αγώνα».