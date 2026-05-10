Ουκρανία: Η Σαχτάρ Ντόνετσκ πήρε το πρωτάθλημα και θα δει Σούπερ Λίγκα
Και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ουκρανίας στέφθηκε η Σαχτάρ Ντόνετσκ, που διέλυσε με 4-0 εκτός έδρας την Πολτάβα εξασφάλισε τον τίτλο τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν. Πλέον, στη Σαχτάρ στρέφουν το βλέμμα στα playoffs της Stoiximan Super League, η έκβαση των οποίων θα ορίσει την τύχη της όσον αφορά το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα πάρει για τη σεζόν 2026/27.
Βλέπετε, τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η ομάδα που παίρνει την απευθείας πρόκριση για τη league phase. Κάτι που θα ανατραπεί μονάχα σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει τον τίτλο στην Ελλάδα, ανατρέποντας τα δεδομένα. Αν συμβεί αυτό, τότε οι Πειραιώτες θα πάνε εκείνοι απευθείας στη league phase, με τους Ουκρανούς να πηγαίνουν στα playoffs.
✅ 🇺🇦 Shakhtar wins the Ukrainian title 🏆 and comes very close to securing DIRECT entry into 🔵 UCL!— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 10, 2026
The only way for 🇺🇦 Shakhtar not to enter 🔵 UCL directly is for 🇬🇷 Olympiacos to win Greek league.
🇸🇰 Slovan Bratislava secured moving from 🔵 UCL Q1 to Q2.
🧡 ТАМ, ДЕ МАЄМО БУТИ! 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 10, 2026
⚒️ «ШАХТАР» – ЧЕМПІОН УКРАЇНИ 🇺🇦 СЕЗОНУ-2025/26 🏆#Shakhtar #ШахтарЧемпіон #Україна pic.twitter.com/z4ifzfku1J
