Πρωταθλήτρια Ουκρανίας στέφθηκε η Σαχτάρ Ντόνετσκ, που θα πάει απευθείας στο Champions League αν δεν πάρει τον τίτλο στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός.

Και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ουκρανίας στέφθηκε η Σαχτάρ Ντόνετσκ, που διέλυσε με 4-0 εκτός έδρας την Πολτάβα εξασφάλισε τον τίτλο τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν. Πλέον, στη Σαχτάρ στρέφουν το βλέμμα στα playoffs της Stoiximan Super League, η έκβαση των οποίων θα ορίσει την τύχη της όσον αφορά το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα πάρει για τη σεζόν 2026/27.

Βλέπετε, τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η ομάδα που παίρνει την απευθείας πρόκριση για τη league phase. Κάτι που θα ανατραπεί μονάχα σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει τον τίτλο στην Ελλάδα, ανατρέποντας τα δεδομένα. Αν συμβεί αυτό, τότε οι Πειραιώτες θα πάνε εκείνοι απευθείας στη league phase, με τους Ουκρανούς να πηγαίνουν στα playoffs.