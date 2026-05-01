Η Κρίσταλ Πάλας κρατάει την πρόκριση στα... πόδια της (3-1) κόντρα στη Σαχτάρ, η Ράγιο κέρδισε τη Στρασμπούρ (1-0) αλλά όλα θα κριθούν στη Γαλλία. Πλέον όλα θα ξεκαθαρίσουν στους επαναληπτικούς της επόμενης εβδομάδας με τις τέσσερις ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους με διακύβευμα το εισιτήριο στον Τελικό της Λειψίας (27/5, 22:00).

Στην Κρακοβία η Κρίσταλ Πάλας επιβλήθηκε 3-1 της Σαχτάρ Ντόνετσκ και έχει σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό. Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με γκολ του Σαρ από τα αποδυτήρια (28ο δευτερόλεπτο), ύστερα από την ασίστ του Ματετά. Στη συνέχεια η Σαχτάρ πίεσε, ήταν κυρίαρχη αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τους Λονδρέζους προηγούμενους.

Στο δεύτερο μέρος οι Ουκρανοί μπήκαν με το μαχαίρι στα... δόντια και ισοφάρισαν με τον Οτσερέτκο στο 47ο λεπτό, έπειτα από την τελική πάσα του Ελίας. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους για να πάρουν προβάδισμα ενόψει του δεύτερου ημιτελικού. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, αφού ο Κάμαντα έκανε το 1-2 στο 58ο λεπτό μετά από την ασίστ του Λακρουά και ο Λάρσεν στο 84ο λεπτό με τρομερή ατομική ενέργεια, μετά την πάσα του Κάμαντα διαμόρφωσε το τελικό 1-3, που βάζει τους Άγγλους σε θέση... οδηγού ενόψει ρεβάνς.

Οι Μαδριλένοι που στα προημιτελικά απέκλεισαν την ΑΕΚ, πήραν... κεφάλι ενόψει του επαναληπτικού κόντρα στο Στρασβούργο, χάρη στο τρομερό γκολ του Αλεμάο με γυριστή κεφαλιά, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Ίσι Παλαθόν στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι είναι το φαβορί για τον δεύτερο ημιτελικό αλλά όλα θα κριθούν στη γαλλική πόλη. Κατά τη διάρκεια του ματς, αμφότερες είχαν τις στιγμές τους, ωστόσο το 1-0 παρέμεινε για τη Ράγιο, που βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της τόσο... μακριά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.