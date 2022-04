Στο φινάλε του θριάμβου και με το 3-2 επί της Μπαρτσελόνα να στέλνει την Άιντραχτ στα ημιτελικά του Europa League, η εικόνα του «Καμπ Νόου» φανέρωσε την ... κατάληψη από τους οπαδούς της γερμανικής ομάδας.

Οι φίλοι των «αετών» της Φρανκφούρτης έκαναν πραγματική απόβαση στην Καταλονία, γέμισαν το γήπεδο της Μπαρτσελόνα με 30.000 ανθρώπους που ήταν... πραγματικά παντού και οι «μπλαουγκράνα» σάστισαν, με αποτέλεσμα ν' αποκλειστούν στα προημιτελικά.

Στο φινάλε της αναμέτρησης στη Βαρκελώνη και με τους οπαδούς της ομάδας του Τσάβι να έχουν αποχωρήσει, ο κόσμος της Άιντραχτ είχε παραμείνει στις εξέδρες για να γιορτάσει. Και η εικόνα των κερκίδων ήταν απόλυτα χαρακτηριστική της... κατάληψης που έκαναν οι Γερμανοί.

Είχαν βρεθεί παντού, ακόμα κι ανάμεσα σε φίλους της Μπαρτσελόνα, κάνοντας... δικό τους το «Καμπ Νόου» και γιορτάζοντας μια ιστορική βραδιά.

Frankfurt celebrating with the 30,000+ traveling fans after their win at Barcelona 🤯



(via @Eintracht)pic.twitter.com/GRsKDrSlfi April 14, 2022

Eintracht Frankfurt fans away at the Camp Nou 😳 pic.twitter.com/Iv7a60KqLs — ESPN FC (@ESPNFC) April 14, 2022

👏 @Eintracht fans & players still celebrating long after the final whistle 🦅 pic.twitter.com/OjNW4lFfqx — 433 (@433) April 14, 2022