Από την ανεργία στην Εθνική Γερμανίας: Ο 23χρονος φορ που θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Ελλάδα

Γίνεται μέσα σε δύο χρόνια να καταφέρεις να βρεθείς από τη 4η κατηγορία Γερμανίας στην Εθνική ομάδα; Ο Γιούνες Εμπντουτάλιμπ στα 23 του χρόνια είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση.

Ενόψει του επικείμενου αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την αντίστοιχη της Γερμανίας (4/10, 21:45-Live από το Gazzetta) για το UEFA Nations League, τα φώτα της δημοσιότητας έχει τραβήξει το νεαρό αστέρι της Γερμανίας, ο Γιούνες Εμπντουτάλιμπ. Η ιστορία του 23χρονου επιθετικού αποτελεί ένα ποδοσφαιρικό «παραμύθι», καθώς μέσα σε ελάχιστους μήνες κατάφερε να μεταπηδήσει από τα ερασιτεχνικά γήπεδα στη Bundesliga.

Το 2024, μετά από ένα εξάμηνο απραξίας, μετκινήθηκε στη Γερμανία για την Gießen της 4ης κατηγορίας, όπου λόγω των εκρηκτικών εμφανίσεων του προκάλεσε τη μεταγραφή του στην Έλβερσμπεργκ, κάνοντας το ντεμπούτο του στην 2η κατηγορία της χώρας.

Εκεί πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν σημειώνοντας 12 γκολ σε 17 εμφανίσεις και βοήθησε στα μέγιστα για την άνοδο της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια. Οι επιδόσεις αυτές ανάγκασαν την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να δαπανήσει 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Στην φετινή Bundesliga η άνοδος του συνεχίστηκε καθώς έχει μετρήσει 4 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές, κάνοντας μάλιστα χατ-τρικ απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου.

Ο τεχνικός της Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, τον κάλεσε στην Εθνική ομάδα για τις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου και αφού πραγματοποίησε το διεθνές ντεμπούτο του στον αγώνα απέναντι στην Ολλανδία, πλέον υπολογίζεται από τις βασικές επιθετικές επιλογές κόντρα στην ελληνική άμυνα στο επερχόμενο ματς.