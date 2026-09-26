Από την ανεργία στην Εθνική Γερμανίας: Ο 23χρονος φορ που θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Ελλάδα
Ενόψει του επικείμενου αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την αντίστοιχη της Γερμανίας (4/10, 21:45-Live από το Gazzetta) για το UEFA Nations League, τα φώτα της δημοσιότητας έχει τραβήξει το νεαρό αστέρι της Γερμανίας, ο Γιούνες Εμπντουτάλιμπ. Η ιστορία του 23χρονου επιθετικού αποτελεί ένα ποδοσφαιρικό «παραμύθι», καθώς μέσα σε ελάχιστους μήνες κατάφερε να μεταπηδήσει από τα ερασιτεχνικά γήπεδα στη Bundesliga.
Το 2024, μετά από ένα εξάμηνο απραξίας, μετκινήθηκε στη Γερμανία για την Gießen της 4ης κατηγορίας, όπου λόγω των εκρηκτικών εμφανίσεων του προκάλεσε τη μεταγραφή του στην Έλβερσμπεργκ, κάνοντας το ντεμπούτο του στην 2η κατηγορία της χώρας.
Εκεί πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν σημειώνοντας 12 γκολ σε 17 εμφανίσεις και βοήθησε στα μέγιστα για την άνοδο της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια. Οι επιδόσεις αυτές ανάγκασαν την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να δαπανήσει 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Στην φετινή Bundesliga η άνοδος του συνεχίστηκε καθώς έχει μετρήσει 4 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές, κάνοντας μάλιστα χατ-τρικ απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου.
Ο τεχνικός της Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, τον κάλεσε στην Εθνική ομάδα για τις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου και αφού πραγματοποίησε το διεθνές ντεμπούτο του στον αγώνα απέναντι στην Ολλανδία, πλέον υπολογίζεται από τις βασικές επιθετικές επιλογές κόντρα στην ελληνική άμυνα στο επερχόμενο ματς.
🇩🇪🤯 In 2024, Younes Ebnoutalib was in the 4th division of German football, playing for Regionalliga side FC Gießen. ✨— EuroFoot (@eurofootcom) September 26, 2026
Two years later, he is a Bundesliga striker and made his debut for Germany. ✅ pic.twitter.com/QLtln5W65c
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.