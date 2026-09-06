Ό,τι ήθελε έκανε η Μάιντς στην έδρα του Αμβούργου (5-0), ενώ η Άουγκσμπουργκ επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και φιγουράρει στην πρώτη θέση της Bundesliga.

Η Μάιντς έκανε ό,τι ήθελε στο Αμβούργο (5-0) πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη Bundesliga. Ο Μπέκερ άνοιξε το σκορ στο 19’, ενώ ο Μουενέ έδωσε αέρα δύο τερμάτων λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος, ο Τίετς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 στο 48’ και στο 83’ πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ. Το τελικό 0-5 διαμόρφωσε ο Κένιγκσντέρφερ στο 90’, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο των φιλοξενούμενων.

Στο άλλο ματς της ημέρα η Άουγκσμπουργκ έπιασε την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αφού έφυγε με το «διπλό» στις αποσκευές από την έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (3-1) στην 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μπουρκαρντ οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το ματς τούμπα στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν τη νίκη. Στο 46' ο Μπαουμ έκανε το λάθος και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το φιλί της ζωής στην Άουγκσμπουργκ. Το προβάδισμα ήρθε ένα λεπτό αργότερο με τον Φελχέουρ και στο 65' Κλάουντ Μαυσίσε «κλείδωσε» το 3-0!