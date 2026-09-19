Bundesliga: Πρώτη απώλεια για Φράιμπουργκ, βυθίζεται η Γκλάντμπαχ
Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες στην Bundesliga, η Φράιμπουργκ υπέπεσε στην πρώτη της απώλεια, φέρνοντας 2-2 εκτός έδρας με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Η Eμπνουταλίμπ άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης για τους Αετούς, όμως η απάντηση ήρθε στο 34’ με τον Σέρνμπαχ. Στο 36', ο Μπούρκαρντ ξανά έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους, με τον Σουζούκι να επαναφέρει την ισορροπία στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης και το 2-2 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Η Γκλάντμπαχ από την άλλη συνεχίζει να απογοητεύει, καθώς έχασε 4-3 εντός έδρας από τη Μάιντς και παραμένει χωρίς βαθμό μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Νόιχαους, αλλά ο Τιτζ ισοφάρισε στο 18’. Ο Μπέκερ ανέτρεψε τα δεδομένα στο 45+1', με τον Ντικς να έχει την ευκαιρία να βάλει ξανά τα Πουλάρια στο ματς, αλλά να αστοχεί από την άσπρη βούλα στο 57'. Το 2-2 ήρθε τελικά δύο λεπτά αργότερα από τον Λιντμπεργκ. Ωστόσο στο 78’, ο Μαρτέλ διαμόρφωσε το 3-2 για τη Μάιντς, που έφτασε και σε τέταρτο τέρμα με τον Ντα Κόστα, πριν ο Μασίνο μειώσει στο τελικό 4-3 με πέναλτι στις καθυστερήσεις.
Τρομερή ματσάρα έγινε στη Βρέμη, όπου η Βέρντερ βρέθηκε να χάνει με δύο τέρματα από την Άουγκσμπουργκ αλλά τελικά επικράτησε 3-2 με απίθανη ανατροπή. Οι Βαυαροί προηγήθηκαν με Φέλχαουερ (18') και Μπρέκελμαν (58'), όμως Γκρουλ (66'), Φίλκρουγκ (86') και Βάιζερ (90+3') έδωσαν ένα ανέλπιστο τρίποντο στους Πράσινους.
Τέλος, το Αμβούργο έκανε επιτέλους σεφτέ, λυγίζοντας με 2-1 εντός έδρας την Κολωνία χάρη στα τέρματα που σημείωσαν οι Καπάλντο (44') και Πόουλσεν (51'). Για τους Τράγους, μείωσε στο 90ό λεπτό ο Άτσε.
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